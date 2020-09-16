Оскорбил ли Путина «перформанс с куклой, похожей на него»

16.09.2020, 22:10, Разное

Президент Владимир Путин не ответил на вопрос пермяков о том, оскорбил ли его «перформанс с куклой, похожей на него». Запрос президенту направлял «Комитет за свободу мнений», созданный в Перми после оглашения приговора по резонансному делу.

«Суд счел действия Александра Шабарчина хулиганством оскорбительными для Президента РФ, хотя в русской традиции были и скоморошество, и Кукрыниксы, и много других гротескных политических практик… Просим сообщить, действительно ли Вы считаете произошедшее оскорблением Вас как Президента РФ. Никто, кроме Вас лично, не может дать ответ на этот вопрос, от которого зависит судьба молодого человека», — было сказано в письме активистов Путину.

Вместо президента на вопрос ответила его администрация. Там заявили, что обращение активистов «выражает несогласие с конкретным судебным постановлением» и проинформировали, что «в соответствии со статьей 10 Конституции, суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только закону», «действующим законодательством не предусмотрена подчиненность и подконтрольность судов лицам замещающим государственные должности Российской Федерации» и «всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону».

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Напомним, 18 августа Ленинский суд Перми фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Эткина — оправдал.

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело. Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».

Ранее «Комитет за свободу мнений» опубликовал петицию в поддержку фигурантов. Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Шабарчина политическим заключенным, а Данилу Васильева — преследуемым по политическим мотивам.

Александра Семенова

специально для «Новой»