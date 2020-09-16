Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

16.09.2020, 22:08, Новости дня

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, сообщил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Заседание контактной группы по Донбассу прошло в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября, передает РИА «Новости».

«Российская делегация будет делать все для установления мира в Донбассе. Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны», – сообщил Грызлов.

«Представители Донбасса подчеркивают, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Украины от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня. Фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года», – отметил он.

Деструктивная позиция Украины по всем вопросам вызывает сожаление, подчеркнул Грызлов. «Теперь весь комплекс дополнительных мер придется обсуждать заново», – резюмировал он.

Кроме того, Грызлов сообщил, что вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня.

«Но наше предложение было проигнорировано. На данный момент Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы. Отмечу, что проявленная сегодня позиция представителей ОБСЕ не способствует решению этого принципиального вопроса», – сообщил он.

Недавно представители украинского руководства заявили о важности информационной открытости для «минского процесса», отметил Грызлов.

«Это заявление можно приветствовать. Тем более, что на протяжении нескольких лет именно украинская делегация выступала против такой открытости, передергивала результаты работы Контактной группы», – отметил он.

«Мы уже предлагали, чтобы результаты каждого заседания Контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания, и чтобы эти документы были доступны для СМИ. Если Украина действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение. Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров», – подчеркнул он.

Грызло добавил, что теперь необходимо рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов.

«Это постановление грубо нарушило минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности ООН, и нарушение до сих пор не исправлено, несмотря на заявления представителей Украины в Контактной группе», – сказал он.

«Если украинская власть хочет разрешения кризиса, ее решения должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. А представители ОБСЕ должны этому содействовать. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс», – подчеркнул Грызлов.

Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.

При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.