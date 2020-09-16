 

ФРС увеличила прогноз инфляции в США

16.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФедеральная резервная система (ФРС) США увеличила прогноз инфляции в Соединенных Штатах на 2020 и 2021 годы.

Согласно экономическим прогнозам ФРС, в 2020 году уровень инфляции в США достигнет 1,2% против 0,8%, ожидавшихся ранее. Прогноз на 2021 год увеличен до 1,7% с 1,6%, прогнозировавшихся ранее. В 2022 году уровень инфляции в США достигнет 1,8% (1,7% ранее). По итогам 2023 года регулятор ждет инфляции на уровне 2%, передает ТАСС.

В конце июля глава ФРС Джером Пауэлл заявил о значительном влиянии пандемии нового коронавируса на уровень инфляции в Соединенных Штатах.

В мае глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.

Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин указал на угрозу разгона инфляции, которая при одновременном росте безработицы в США может привести к стагфляции.

Напомним также, в июне госдолг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 26 трлн долларов. При этом, по словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.



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