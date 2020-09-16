В Сколково разработали специальный био-протез для пострадавших в сибирских пожарах лисиц

16.09.2020, 22:02, Разное

Фонд защиты животных совместно с научно-исследовательским центром Сколково спроектировал и собрал при помощи 3D био-печати протез хвоста для пострадавших в прошлогодних сибирских пожарах лисов и волков. За основу был взят искусственно выращенный мех прикрепленный к конечности в форме хвоста, а разъем крепления был разработан отдельно студией Артемия Лебедева.

Образцы протезов уже прошли активную фазу испытаний на животных, которые достаточно быстро привыкли к новой конечности без какого-либо дискомфорта.

В Сколково отметили, что проект вскоре станет коммерческим, а первые партии био-протезов уже предзаказали организаторы московского аниме фестиваля и ГУВД Татарстана для оснащения мобильных ветеринарных бригад.