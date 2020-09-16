Компания Microsoft закончила испытания подводного дата-центра

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16.09.2020, 21:55, Новости дня

Последние два года группа специалистов из компании Microsoft потратила на тестирование работы подводного дата-центра, который находился в море вблизи берегов Шотландии. Как сообщает разработчик, вскоре Microsoft запустит работу еще пяти аналогичных объектов.

Возникает вопрос: зачем обычный дата-центр превращать в подводную лодку? Дело в том, поясняют эксперты, что на земной поверхности дорогостоящее оборудование подвергается различным влияниям атмосферных явлений, из-за которых случаются сбои и поломки.

Разместив дата-центр на морском дне, можно обеспечить более стабильные условия окружающей компьютерные системы среды, а значит гарантировать более стабильную работу. Шотландский объект постоянно находился на глубине 35 метров.



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