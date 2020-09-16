Юлия Снигирь о новом фильме со своим участием “Петрополис”: репортаж со съемок

16.09.2020, 21:50, Разное

Под ногами Юли настоящий песок, за ее спиной – двухэтажный дом с панорамными окнами. Декорация, которая придумана режиссером и художником Алексеем Трегубовым и построена в павильоне крытого картинга-центра, действительно впечатляет. Съемочная площадка нового фильма Валерия ФокинаЗдесь такое странное ощущение, будто пространство и время устроено иначе, – говорит Юлия Снигирь. – Дом очень красивый. Картины в нем из личной коллекции нашего художника-постановщика. Детали делают его живым. Я бы в таком доме сама с удовольствием жила.

Декорация фильма “Петрополис”

Юля, расскажите о вашей героине Анне.

Про нее очень мало сказано в сценарии, ее можно было придумать какой угодно. У нас нет задачи сделать историю бытовой, поэтому нам даже не пришлось придумывать, чем жена главного героя занимается. Когда я прочла текст, мне показалось, что она очень лирическая, такая совсем “ми-ми-ми”. Но во время читки сценария Кирилл и Валерий Владимирович сказали мне, что она может быть и резкой, она сильный человек. Она – движущая сила своего мужчины. Есть такой дурацкий пример про голову и шею, так вот, тут как раз такая ситуация. Она личность и она его муза. В фильме у меня будет очень резкий поворот от женщины, которая хочет семью и ребенка, к той, которая не получает желаемого. Ее амплитуда – от сильной любви до лютой ненависти. И именно потому, что эта женщина – личность, ее мужу так трудно ей врать, расставаться с источником вдохновения, терять эти влюбленные глаза. Довольно распространенная ситуация.

Летящие платья, свободные наряды помогли создать очень женственный образ

В сценарии есть очень тяжелые драматические сцены, ваша героиня теряет ребенка. Насколько тяжело играть боль?

В последнее время я часто раздумываю об этих сценах и о технике игры. Есть такой знаменитый педагог по актерскому мастерству, которая занимается с лучшими актерами Голливуда, – Ивана Чаббак. Я не посещала ее занятия, но книгу прочла. И была шокирована следующим советом: “Если вы играете смерть близкого человека, то представьте во всех подробностях вашего любимого человека в гробу”. Я противница такой методики. У меня есть ребенок, и последнее дело “впускать в себя” такую историю. Мне достаточно сопереживать героине. У меня есть дистанция с ней и ситуацией. Я не живу у океана в доме с панорамными окнами. Не веду такой размеренный красивый образ жизни. Она не суетится, у нее есть такая… женская обстоятельность. У меня совершенно другой ритм: я очень резкий, быстрый человек.

Валерий Фокин, Антон Шагин и Юлия Снигирь на съемках фильма “Петрополис”

Расскажите о взаимодействии с режиссером.

Валерий Владимирович редко снимает кино, поэтому каждый его фильм – эксклюзив. Я люблю штучный товар. Я пришла на этот проект с большим любопытством. Признаюсь в страшном, не до конца понимая и считывая все смыслы, заложенные в истории. Каждую сцену он подробно объясняет. Таким и должен быть, наверное, опытный театральный режиссер, который снимает не один план, а десять в каждом эпизоде. На площадке он совершенно спокоен, не суетится, излучает уверенность в том, что делает. Эта уверенность автоматически передается и всем вокруг.

Валерий Фокин разбирает сцену

Кирилл Фокин тоже все время присутствует на площадке…

Да, мне нравится, что Кирилл тоже подробно разговаривает о каждой сцене. У меня сегодня была реплика “Я очень хочу родить от тебя ребенка”. Я пропустила слово “очень” – не намеренно, просто так захотелось сказать интуитивно. Сцену мы отсняли, ко мне подошел Кирилл и сказал, что в сценарии он специально употребил это слово. В итоге он согласился с моим предложением и этот эпизод мы не переснимали. Но я убедилась, что все под контролем. Несмотря на то что ему 24 года, у Кирилла зрелый взгляд на мир и он очень помог мне в понимании роли.

Кирилл Фокин с исполнителем роли агента спецслужб Майкла Манна Владимиром Кошевым

С Антоном Шагиным вы уже снимались в фильме “Хождение по мукам”…

Да, он играл Бессонова, а я Катю, у нас были важные совместные сцены. С Антоном мне очень комфортно. Мы давно друг друга знаем, и у нас много общих друзей.

Антон Шагин в роли социального психолога Владимира Огнева, разобравшегося в природе инопланетян

Как, по-вашему, о чем эта история? И настолько ли уж она фантастическая?

“Петрополис” о нашем потерянном мире, который катится в тартарары. Об увлеченности, о вере во что-то большее. Наука здесь хитрым образом переплетена с верой в Бога, высшие силы. Фантастика – самый сложный для меня жанр. Я уже снималась в фантастическом фильме “Обитаемый остров”, но здесь совсем другая форма, камерная история. Мне нравится, что по атмосфере наш фильм немного напоминает картины моего любимого Стенли Кубрика. Насколько вымысел правдоподобен? Мне трудно судить, пока я вижу эту историю глазами своей героини. У меня есть муж-ученый, я его вдохновляю, поддерживаю его увлеченность. Надеюсь, весь замысел мне будет доступен уже в кинотеатре, когда картина будет готова.

Съемки картины “Петрополис” шли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но основная часть фильма снята на территории Московского трубного завода “ФИЛИТ”. В единой декорации объединены локации Петербурга, Майами и Токио