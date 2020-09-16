Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

16.09.2020, 21:48, Новости дня

Прошедшие выборы укрепили позиции «Единой России», которая мобилизовала своих сторонников и предложила внятную социальную повестку. Парламентская оппозиция в основном осталась «при своих», а успех новых партий оказался достаточно скромен. При этом стратегия несистемной оппозиции провалилась. К таким выводам пришли участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного итогам единого дня голосования.

По итогам Единого дня голосования «Единая Россия» полностью восстановила свои позиции как правящей партии. Так же было заметным «некоторое влияние» новых партий. «И мы видим достаточно серьезное ослабление партий парламентской оппозиции», – сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Эксперт отметила рост доли выигранных ЕР одномандатных округов, акцентировав внимание на том, что «Единая Россия» продолжает успешнее других работать с кадрами, выдвигая сильных кандидатов в округах. При этом «умное голосование» блогера Алексея Навального не показывает сколько бы то ни было значимого результата.

С такой оценкой согласились остальные участники дискуссии, которая состоялась в среду и была посвящена итогам прошедших в эти выходные региональных выборов. «Несмотря на то, что партийная конкуренция на прошедших выборах в законодательные собрания субъектов РФ была рекордной, по итогам голосования «Единая Россия» подтвердила свое лидерство», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Политолог уверен, что ЕР «сохранит все свои перспективы» в ходе предстоящих в следующем году выборов в Госдуму и получит в парламенте конституционное большинство. Он отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения COVID-19: в каждом городе были созданы горячие линии и волонтерские центры.

«Вправо «Единую Россию» столкнуть теперь не удастся», – сказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, добавив, что ЕР стала «партией общественной консолидации с четко выраженной и понятной большинству социальной повесткой».

О «внятной социальной повестке» единоросов говорили многие эксперты, отмечая выглядевшую бледно на этом фоне оппозицию – как из числа старых парламентских партий, так и «новобранцев», а особенно – несистемных оппозиционеров.

Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Григорий Казанков посетовал, что оппозиция «в очередной раз не смогла выработать единой, понятной для избирателя и конструктивной повестки». «Оппозиция лишилась возможности быть достойно представленной на региональном и муниципальном уровнях. И это благодаря – как бы это помягче сказать – определенному поведению своих вождей. Все это очень плохо для страны», – отметил Казанков.

А по словам Матвейчева,

в РФ «существует не кризис власти, а кризис оппозиции».

«Сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов – это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте – действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать», – убежден Матвейчев.

Участники дискуссии также согласились с утверждением о том, что конфигурация будущей Госдумы уже понятна. «То, что «Единая Россия» так убедительно выступила на этих выборах, дает ей возможность формировать коалицию, которая будет поддерживать власть накануне и после парламентских выборов, – считает Орлов. – Понятно, что состав этой коалиции будет определять правящая партия, но политические и социальные ценности, которые разделяет большинство, как и фактор ориентации на Владимира Путина, чрезвычайно важны при ее формировании».

Что касается КПРФ и ее довольно низких результатов, то по мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, коммунисты «избыточно сосредоточились» на предстоящих выборах в Госдуму. Тем не менее, КПРФ, по его словам, проявила себя как значимая политическая сила, партия №2. При этом условный сравнительный тренд с 2019 годом – нисходящий. В 2020 году КПРФ получила 9% мандатов, а в 2019 – 11% (-2%).

«Другая думская партия – ЛДПР – развивается по большей части инерционно. В текущем избирательном цикле мы не видели ярких кампаний и кандидатов. Но свою квалификацию подтвердила «Справедливая Россия», показав, что ее еще рано списывать со счетов», – полагает Потуремский, который представил доклад о партиях и сравнительном анализе их результатов за 2019 и 2020 годы.

В отношении «молодых» партий эксперт добавил следующее: «Новые люди» хорошо проявили себя на новизне и технологичной ресурсоемкой кампании. В ближайшем будущем партии предстоит решать задачи партийного строительства и развития идеологии. «Партия пенсионеров» – точно попадает в повестку года и новой политической реальности – патернализм, этатизм, ответственность власти за качество жизни людей, справедливость». «За правду» конкурировали на достаточно узком электоральном сегменте левоориентированных государственников-патриотов. Небольшой успех, но потенциал есть», – подытожил Потуремский.

В свою очередь президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что КПРФ удалось «остаться при своих», но коммунисты не продемонстрировали «никаких ярких ходов, которые будут необходимы во время следующей большой федеральной кампании».

Говоря про другие партии, Чеснаков указал, что у ЛДПР электорат исчерпан и новых сторонников партия не получает, а «Справедливая Россия» и вовсе «дышит на ладан». При этом «главным разочарованием прошедших выборов» политолог назвал партию писателя Захара Прилепина «За правду», которая «не отработала свою повестку» и не оправдала возлагавшихся на нее надежд и «громких авансов».

В то же время эксперты акцентировали внимание на одном из главных феноменов прошедших выборов – высокой явке, которая стала результатом трехдневного голосования.

Также участники дискуссии отметили, что в целом политическая система РФ доказала свою жизнеспособность, расширив конкурентный партийный спектр и подтвердив интерес избирателя к политической деятельности. «Наша избирательная система становится все более клиентоориентированной, а клиентом является сам народ», – резюмировал Орлов.

Напомним, 13 сентября проходило более 9 тысяч выборов разного уровня в 83 субъектах России. Замещалось около 78,5 тыс. мандатов. Также в этом году можно было проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Впервые подобная практика была опробована на голосовании по поправкам к Конституции и была признана успешной.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедший единый день голосования «большим успехом». Из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в российскую политику пришли новые силы.

«Единая Россия» получила две трети всех замещаемых депутатских мандатов на прошедших выборах. Как отмечал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средняя явка избирателей составила около 43%. Более того, все 12 кандидатов от партии на губернаторских выборах победили в первом туре. А на дополнительных выборах в Госдуму единороссы выиграли 3 мандата – везде, где принимали участие. На выборах в законодательные собрания у партии 343 мандата из 464 – почти 74%. В административных центрах – 568 мандатов из 808 – более 70,3%.