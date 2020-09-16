 

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

16.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПавел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайных и полномочного послов Белоруссии в связи с совершением поступков, порочащих государственную службу, сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.

«Другим указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», – передает БелТА содержание соответствующих указов президента республики.

Ранее Латушко и Лещеня осудили жесткое подавление силовиками протестных акций в Белоруссии. 

Кроме того, Латушко вошел в рейтинг упоминаемости белорусских оппозиционеров в зарубежных СМИ. Также в список вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, экс-кандидаты в президенты республики Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.



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