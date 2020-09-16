Ефремов написал письмо из СИЗО

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16.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОсужденный на восемь лет за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал из СИЗО письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошло ДТП. – прим. ВЗГЛЯД) я, увы, ничего не помню где-то с 13.00. Так что мораль проста – пить надо меньше», – сообщил Ефремов в письме, которое написал журналисту RT.

При этом Ефремов считает, что Пашаев «просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело актера является резонансным.

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», – сказал актер.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

В СИЗО к Ефремову приходит большое число поклонников с подарками и за несколько дней заключенный исчерпал лимит передач в 30 кг. Также сообщалось, что ФСИН исполняет все просьбы осужденного актера.



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