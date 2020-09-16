 

BMW создает технологию распознавания дороги

16.09.2020, 21:35, Разное

В компании BMW создают принципиально новую технологию распознавания дороги и её покрытия. Это позволит в реальном времени автоматически настраивать подвеску для повышения комфорта от вождения.
Вместе с BMW над технологией работают программисты из Tactile Mobility, которые разработают программное обеспечение не только для самих автомобилей, но и займутся инфраструктурой города. Первыми нововведения испытают владельцы следующего поколения фирменных немецких автомобилей, которые попадут к дилерам уже в 2021 году. Установленные в них невизуальные датчики будут считывать показатели мотора, тормозов, шин и подвески и таким образом определять, по какой именно дороге двигается автомобиль. В связи с этим система автоматически настроит параметры для улучшения управляемости и повышения комфорта водителя и пассажиров. Похожая технология устанавливается в современные модели Rolls-Royce. Система считывает движение машины через спутник и, в случае появления опасного поворота или серпантина, настраивает подвеску и помогает выбрать правильную передачу.
Изображение взято с: pikrepo.com
Исполнительный директор Tactile Mobility Боаз Мизрахи объяснил, что сотрудничество с BMW – это только первая стадия улучшения всех автомобилей в мире. В будущем они планируют подключить к этой системе города и другие транспортные средства, сделав их полностью автономными. Таким образом машины и инфраструктура смогут обмениваться друг с другом информацией о состоянии дорожного покрытия и загруженности участков, корректируя динамику движения автопилота.



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