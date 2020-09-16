Эксперты объяснили опасность заправки автомобиля с работающим мотором

16.09.2020, 21:35, Разное

Автомобильные эксперты объяснили опасность заправки транспортного средства с работающим мотором. Это может привести не только к поломке силового агрегата, но и закончится пожаром или полным уничтожением машины.

Именно правила противопожарной безопасности стоят в основе запрета заправки при включённом двигателе. Из-за неисправности электроники может произойти короткое замыкание и воспламенение. В этом случае в опасности окажется не только водитель, но и работники АЗС и другие участники дорожного движения. Современные автомобили оснащены огромным числом датчиков, и резкое повышение уровня топлива в бензобаке при заведённом двигателе может нарушить работу бортового компьютера, и он выдаст ошибку или вовсе заблокирует подачу горючего в мотор. В этом случае владельцу придётся обратиться в сервисный центр для устранения неисправности.

Ещё одним недостатком такой заправки является быстрое засорение фильтра. В случае правильного прохождения процедуры дозаправки вся грязь, камни и песок оседают на дне бака. Если же в это время двигатель заведён, то поток топлива поднимает эти отложения – и они массово устремляются в фильтр, тем самым засоряя его.

Последний недостаток – угон. В случае с работающим ДВС преступнику гораздо проще угнать машину и скрыться.