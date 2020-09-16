Ученые заставили кремниевый чип испускать фотоны

16.09.2020, 21:35, Разное

Немецкие исследователи в ходе исследования смогли создать на основе кремния источник, генерирующий до 100 тысяч одиночных фотонов в секунду. По словам исследователей, разработка позволяет реализовать объединение квантовой криптографии с достижениями современных кремниевых технологий.

Ученые, представляющие Центр им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф и Дрезденский технический университет (Германия), создали систему производства одиночных фотонов на базе кремниевых чипов, являющихся основой современной электроники. Процесс стал возможен путем помещения атомов углерода в кремний, с использованием для этого ускорителя. В итоге пара соседних атомов углерода вкупе с атомом кремния сформировали искусственный атом, способный излучать фотоны, называемые G-центрами. Примечательно, что упомянутая частица после облучения лазером испускает совокупность инфракрасных фотонов с длиной волны в 1,3 микрона. Они, в свою очередь, очень хорошо распространяются по стекловолокну, обеспечивая улучшенную реализацию протоколов квантовой криптографии.

Как пояснили специалисты, данная методика является методом защиты коммуникаций. Он позволяет двум партнерам, объединенным посредством открытого канала связи, создавать известный только им общий случайный ключ, чтобы применять его для шифровки и расшифровки сообщений. Немаловажным фактом является и то, что процесс обеспечивает своевременное определение злоумышленника, пытающегося незаконно завладеть информацией. Об этом пишет Optics Express.