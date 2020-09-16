Отравление Навального: Москва ушла в глухую защиту

16.09.2020, 21:34, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Россию провести «полное и всестороннее» расследование отравления российского оппозиционного лидера Алексея Навального и позволить международному сообществу принять в нем участие.

«Мы считаем, что это отравление заслуживает полного и всестороннего расследования, – заявил Майк Помпео французской радиостанции France Inter. – Мы также попросили все страны принять участие в установлении, каким образом эти химические вещества попали в организм Навального».

Ранее правительство Германии объявило, что специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили полученные в результате проведенных немецкими специалистами экспертизы данные о том, что 44-летний Навальный был отравлен с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного во времена СССР.

«Мы просим российскую сторону помочь миру понять, как такое могло произойти», – сказал Помпео.

Европейский союз также ожидает от Москвы расследования отравления Алексея Навального и не желает ввязываться в публичный обмен «вопросниками». Так в Брюсселе отреагировали на заявления постоянного представительства РФ при ЕС об имеющихся, по мнению российских дипломатов, в этом деле противоречиях. По убеждению Евросоюза, расследование должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда Германия передала всю необходимую документацию в связи с отравлением Навального.

Москва ушла в глухую защиту, не желая возбуждать уголовное дело по факту преступления, совершенного на собственной территории, и утверждая, что это якобы процессуально невозможно без предоставления российской стороне результатов экспертизы, сделанной в Германии.

«Очевидно, что исполнители – сотрудники спецслужб, которых нельзя сдать»

Москвой сейчас разыгрывается тот же самый сценарий, который был опробирован после сбитого в 2014 году над Украиной малазийского Боинга, считает шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов. На его взгляд, Кремль снова хочет втянуть Запад в бюрократическую юридическую волокиту.

«Тем самым российские власти пытаются перевести тему ответственности Путина за покушение на оппозиционного лидера в плоскость выяснения отношений: а все ли, мол, доказано достаточно хорошо, а есть ли альтернативные версии и тому подобное, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Этот дискурс более выгоден Кремлю, потому что он как бы накладывает бремя выработке доказательств на другую сторону».

Но сейчас никто на Западе не будет играть в эту игру, полагает Роман Доброхотов: «Все заявления европейских лидеров на этот счет весьма недвусмысленные. А заявление Москвы, что у российских следователей нет оснований для возбуждения уголовного дела, выглядит абсурдно. Поэтому позиция Путина откровенно слаба, ее невозможно отстоять в международном и даже российском информационном пространстве.

Как дальше в Кремле будут защищаться, с трудом можно представить, заметил журналист. Как ему кажется, альтернативы у них нет.

«Здесь невозможно провести расследование с тем, чтобы найти «козлов отпущения», как это было с убийством Бориса Немцова, – констатировал он. – Потому что очевидно, что исполнители – сотрудники спецслужб, которых нельзя сдать. Иначе Путин просто потеряет всякое доверие с их стороны, а это чревато».

«Новичок» – повсеместно запрещенное оружие и сам факт того, что оно применялось на территории Российской Федерации является грубым нарушением международного права, напомнил шеф-редактор интернет-издания Insider. Так что последствия тут для Кремля могут быть очень серьезными, резюмировал он.

«Спецоперация властей, согласованная на самом верху»

В свою очередь, политик Геннадий Гудков уверен, что отравление Навального – «спецоперация властей, согласованная на самом верху». Как ему представляется, что была согласована лично с Владимиром Путиным.

«Правда, операция провалилась, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – В Кремле считали, что никто не докопается до истины, не найдет следов яда. А его наличие подтвердили уже три независимых друг от друга лаборатории в разных странах. Сейчас уже нечем крыть, поэтому власти просто «включают дурака», отрицают очевидное, делают вид, что им ничего неизвестно, задают кучу ненужных вопросов, намекают, что Навального отравили на Западе…»

Это рассчитано сугубо на внутреннюю аудиторию, подчеркнул Геннадий Гудков: «Весь остальной мир негодует от того, что в 21 веке применяются средневековые методы сведения счетов с политическими оппонентами. А вот ту часть аудитория, которая еще воспринимает Путина, нужно просто заболтать, предложить ей тысячу версий, чтобы легче было запутаться, и так далее». В Кремле хорошо понимают, что на Западе им не поверят ни при каких обстоятельствах, но для них это уже не важно».

Вместе с тем политик согласен, что расследование преступления в рамках существующей в России системы бессмысленно, «даже если завтра в Москве вдруг объявят, что якобы бросят на это все силы».

«В Кремле же не будут своими руками себе могилу рыть. Поэтому никакого объективного расследования ждать не приходится», – заключил он.

Геннадий Гудков также выразил надежду на то, что западные санкции в отношение России будут адекватными содеянному с тем, «чтобы не поощрять диктатора и не дать ему распоясаться окончательно».