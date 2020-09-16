Байден борется за симпатии латиноамериканцев во Флориде

16.09.2020, 21:34, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник отправился во Флориду в стремлении заручиться поддержкой латиноамериканцев в этом ключевом штате. По всей стране большинство избирателей-латиноамериканцев по-прежнему предпочитают Байдена Трампу, но недавние опросы показывают, что преимущество Байдена ослабевает, и теперь президент слегка опережает соперника среди латиноамериканцев во Флориде, отчасти благодаря своей жесткой политике отношении Кубы и Венесуэлы.

Байден приехал в центральную часть Флориды в попытке завоевать симпатии растущей пуэрториканской общины.

«Сегодня судьба этой страны больше, чем когда-либо зависит от латиноамериканской общины», – сказал он.

Вот уже почти сто лет ни один кандидат от республиканцев не выигрывал президентские выборы, не победив во Флориде, где латиноамериканцы составляют почти 25 процентов электората.

На выборах 2016 года Трамп победил в этом штате с перевесом всего в 1,2 процента несмотря на то, что среди латиноамериканцев больше голосов получила демократ Хиллари Клинтон.

В этом году опросы во Флориде показывают, что Трамп и Байден идут практически вровень, но на этот раз преимущество среди латиноамериканского электората на стороне Трампа.

В среднем по стране преимущество Байдена среди латиноамериканцев снизилось с 30 до 9 процентов.

Президент Трамп, в понедельник встретившийся со своими сторонниками-латиноамериканцами в Неваде, трактовал это как явную победу.

«Это хорошо. Как вы знаете, это показывают и все опросы. Возможно, республиканцы демонстрируют не такие хорошие результаты, как следовало бы… но опросы показывают, что мы намного опережаем Сонного Джо», – сказал он.

Обращаясь к латиноамериканцам, Байден подверг критике иммиграционную политику Трампа и призвал повысить заработную плату и социальные выплаты рабочим с латиноамериканскими корнями, особенно тем, кто работает в сфере социально значимых услуг во время пандемии коронавируса.

«Мы зависим от них, и многих из них впервые оценивают по достоинству. Мы должны не просто благодарить их, но и платить им», – сказал он.

Рейтинг президента во Флориде в значительной степени обусловлен его популярностью среди американцев кубинского происхождения в Майами, которые выступают за сворачивание мер, принятых экс-президентом Бараком Обамой для нормализации отношений с Кубой. Они также поддерживают меры давления на Венесуэлу с целью отстранить лидера от власти Николаса Мадуро.

У старшего поколения кубинцев, бежавших с Кубы после революции 1959 года, находят отклик и критические высказывания Трампа в адрес Байдена, которого президент называет социалистом.

Между тем активисты прогрессистского толка призывают Байдена обратиться к молодым латиноамериканцам, которые больше сосредоточены на внутренних проблемах, таких, как экономическое и расовое неравенство.

«Есть много молодых латиноамериканцев, молодых кубинцев, которые достигли совершеннолетия, зарегистрированы для голосования и настроены намного более прогрессивно, чем их отцы или бабушки», – отмечает советник бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса Чак Роча.

До выборов осталось меньше двух месяцев, и предвыборный штаб Байдена прилагает все больше усилий, чтобы завоевать поддержку латиноамериканцев во Флориде.

На прошлой неделе кандидат в вице-президенты Камала Харрис посетила венесуэльскую общину во Флориде, а бывший соперник Байдена по праймериз Майкл Блумберг пообещал потратить 100 миллионов долларов во Флориде, чтобы укрепить позиции Байдена в штате, в том числе среди латиноамериканских избирателей.