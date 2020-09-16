Одинокие люди чаще болеют диабетом

16.09.2020, 21:20, Разное



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Одиночество, а не просто малое количество социальных контактов, увеличивает вероятность развития сахарного диабета 2 типа, показало новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia. Ученые предполагают, что люди станут меньше болеть, если помочь им формировать более близкие контакты с окружающими.

Одиночеством ученые называют состояние, при котором у человека сохраняется потребность в социализации, но по каким-либо причинам она не удовлетворяется (реальное общение не соответствует желаниям). Авторы сообщают, что каждый пятый взрослый человек в Британии и каждый третий в США сообщают, что периодически чувствует себя одиноким.

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Авторы проанализировали данные участников длительного британского исследования старения. В исследовании наблюдали за 4112 добровольцами в возрасте старше 50 лет в течение 12 лет. Уровень их одиночества ученые оценивали в начале исследования. Он оказался фактором, предсказывающим риск развития сахарного диабета 2 типа.

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Ученые подчеркивают, что одиночество и социальная изоляция – разные явления. Социальная изоляция, то есть, проживание в одиночку, не является фактором риска диабета. Однако одиночество, которое характеризует качество взаимоотношений человека, обладает таким эффектом.

Возможной физиологической предпосылкой такого эффекта может быть то, что длительное одиночество может влиять на реакцию организма на стресс.