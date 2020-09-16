Мнение: Без гнева и пристрастия

16.09.2020, 21:15, Разное



Тесак.

Тесака (Марцинкевича) – крайне, надо признать, неприятную фигуру – скорее всего убили в тюрьме. Крайне слабо верится, что он мог сам покончить самоубийством (да и вопрос – как?) Но вообще люди такого психотипа самоубийством не кончают – это манипуляторы, получающие удовольствие от своей власти над другими – такие всегда верят, что “как-нибудь извернемся”. Тем более, что у него вроде бы в ноябре должно было быть окончание срока.

Его, правда, вроде как дернули по этапу в Москву, так как захотели навесить еще один срок – так что “легенда прикрытия” понятна: зек приготовился выходить, тут ему сообщили, что срок собираются продлить еще на n лет – он впал в отчаяние. Но – нет, не верится. Скорее всего все-таки это убийство, причем причина та же, что и в случае отравления Навального, а именно – зачистка всех потенциальных лидеров возможного протеста. Шлейф Белоруссии, проще говоря. “Логично” было бы обезглавить одновременно и “либералов”, и “националистов” – вполне типовая гебешная логика.

Потрясает разве что цинизм. Всё делают уже практически открыто, не стесняясь. Что с Навальным, что вот с Тесаком. Так пойдет – скоро “летучие бригады” станут прямо на улицах “врагов режима” мочить. Мечта Тесака, кстати…