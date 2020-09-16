Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

16.09.2020, 21:08, Новости дня

В Подмосковье бесплатная массовая вакцинация от коронавируса может начаться в декабре или с Нового года, после регистрации вакцины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

При этом он заверил, что прививки от коронавируса в регионе будут бесплатными.

Воробьев также отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабильна.

«Мы выявляем от 150 до 170 случаев (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) в день, и это не критично. Самое главное, что какая-то динамика отсутствует», – подчеркнул он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.