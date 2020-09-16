«Единая Россия» на выборах набрала в среднем 72% голосов

16.09.2020, 21:08, Новости дня

Средний результат «Единой России» на выборах составил около 72%, на местных выборах – 77%, сообщил в среду секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

При этом он отметил, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выставила кандидатов на 97% мандатов, которые распределялись в ходе сентябрьского голосования, а это больше 76 тыс. кандидатов, говорится на официальном сайте партии.

«Средний результат «Единой России» на основных выборах составил 71,91%, и на уровне местного самоуправления мы получили 77% всех замещаемых мандатов», – приводятся слова Турчака на заседании президиума генсовета партии.

При этом кандидаты партии выиграли довыборы в Госудму в своих округах. Стопроцентный результат «Единая Россия» получила и на губернаторских выборах. Кроме того, Турчак добавил, что результаты «Единой России» на Дальнем Востоке развенчали выводы горе-экспертов. По его словам, на выборах в регионах Дальнего Востока так называемый «хабаровский синдром» не сработал против «Единой России».

«Особо хочу отметить блестящий результат в Еврейской автономной области. Наш cекретарь регионального отделения Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов при явке более 70%. Это один из самых высоких показателей по стране. Этот результат для нас дорогого стоит, учитывая сложнейшую кампанию и так называемый «хабаровский синдром», – приводятся в сообщении его слова.

Также успешно прошли довыборы в законодательное собрание Хабаровского края – оно пополнилось еще одним депутатом «Единой России». Высокие результаты партия показала и в Магаданской области – здесь эксперты прогнозировали поражение «Единой России» в связи с событиями в Хабаровске. При этом партия набрала 64% голосов по партийным спискам и взяла девять мандатов в мажоритарных округах.

Напомним, 13 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил партию с успешным выступлением. «Уже сейчас можно сказать, что единый день голосования состоялся, что партия «Единая Россия» на основании экзитполов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат, а если говорить прямо, то данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», – сказал он.