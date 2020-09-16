Мнение: «Зона трезвости», двойные ценники и китайский сигаретный патриотизм

16.09.2020, 20:55, Разное

1. Оказывается, алкоголь в России можно просто так взять и запретить на определённой территории:

В селе Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По словам председателя «Трезвого Забайкалья» Валентины Сапуновой, местные власти и жители села самостоятельно выступили с инициативой. Уточняется, что ранее в Ульяновке уровень алкоголизации был невысоким, большинство людей поддержали идею.

Ульяновке официально присвоили статус «трезвого села». Теперь на въезде в населенный пункт стоит баннер с информацией, что территория является «зоной трезвости».

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, алкоголизация в Забайкалье превышает общероссийские показатели на 10 процентов. Кроме того, около 2 процентов населения (примерно 23 тысячи человек) ежегодно становятся пациентами наркологических клиник.

https://lenta.ru/news/2020/09/12/no_alcohol/

Сухой закон, как мы знаем из истории нашей страны в XX веке, реально работает. Потребление резко и надолго падает, несмотря даже на самогоноварение. Продолжительность жизни растёт, преступлений в состоянии алкогольного опьянения становится гораздо меньше.

Однако уже в среднесрочной перспективе резкое ограничение продажи спиртного приводит к неприятным последствиям. И ладно бы, если бы это была только алкогольная мафия, контролирующая тайное производство и продажи.

Спустя три года после введения сухого закона в начале Первой мировой войны произошли революция, Гражданская война, распад страны. Спустя 6 лет после начала антиалкогольной компании Горбачёва развалился Советский Союз. Кстати, именно в те времена понятие «зона трезвости» и появилось. У нас есть основания опасаться за судьбу села Ульяновка.

Вместе с тем было бы интересно изучить опыт стран, которые одновременно и запретили алкоголь, и легализовали марихуану. Проводили ли такие эксперименты? Если да, напишите, пожалуйста, об этом.

2. Снова говорят о двойных ценниках:

https://iz.ru/1058651/evgeniia-pertceva/dvoitsia-v-glazakh-riteilerov-khotiat-obiazat-vvesti-novye-tcenniki

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились «Известия». Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный ведомством. Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять.

Идею уже поддержали в Госдуме:

https://lenta.ru/news/2020/09/11/ne_nado/

Я уверен, что двойные ценники и вправду заставят крупные торговые сети вести себя честнее. Отличная инициатива, очень в духе здорового капитализма.

3. Уважаю таких людей:

https://zen.yandex.ru/media/raysikh/chem-opasna-pachka-kitaiskih-sigaret-5f5a43143b4a013bf873d7d5

Вчера ужинали с китайцами, все конечно курят. Один выбился из компании – бросил, говорит, курить.

При этом он постоянно достаёт пачку сигарет – раздаёт всем за столом – это в Китае знак уважения такой. Спрашиваем зачем ему пачка, если он не курит? Глупо же сигареты с собой носить чтобы просто друзьям раздавать. Нет таких «традиций».

Рассказывает. Бросил курить два года назад, но постоянно, как и раньше, каждый день покупает пачку сигарет. Не ради экономии бросил – ради здоровья. Раздаёт их курящим друзьям и знакомым. Зачем?

Оказывается в Китае налог (акциз) с сигарет полностью уходит на финансирование армии. Сигареты стоят дорого – нормального качества от 20 до 100 юаней за пачку (220 – 1100 рублей) – большая часть стоимости конечно акциз.

Покупая пачку сигарет, он чувствует себя патриотом – вносит «донат» в обороноспособность страны.

Так что покупайте китайские сигареты, если хотите внести свой посильный вклад в развитие планетарного военного превосходства будущего великого Китая).

Кстати, с точки зрения практической психологии китаец сделал всё абсолютно правильно. Привычка курить состояла из нескольких компонентов: курение, покупка сигарет, общение с друзьями, угощение друзей, ношение пачки в кармане… Умный пациент убрал только один из компонентов — собственно вдыхание табачного дыма. Это было значительно легче, нежели изменить привычку целиком.

Если бросаете курить, постарайтесь свести изменения в жизни к минимуму. Носить с собой сигареты, вероятно, не стоит, — у нас всё же не Китай, и они станут для вас лишним соблазном, — а вот оставить весь ритуал, заменив курение, например, поеданием жвачки, отличная идея. Через пару месяцев, когда тяга спадёт, вы спокойно откажетесь и от жвачки.