 

Минкульт Украины потребует, чтобы Apple и Google сделали приложение “ВКонтакте” недоступным для украинцев

16.09.2020, 20:50, Новости дня

Министерство культуры и информационной политики Украины готовит обращение к компаниям Apple и Google с требованием запретить загрузку в Украине мобильного приложения “ВКонтакте”. Об этом 16 сентября сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Обращение вызвано тем, что обновленный прокси мобильного приложения “ВКонтакте” позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.

“Традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас это местные выборы, которые, вполне вероятно, могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как “ВКонтакте”. Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается: пока “ВКонтакте” работает над своим присутствием в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают, чтобы предотвратить это. Среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и др.) с требованием изъять мобильное приложение “ВКонтакте” из перечня доступных загрузок для украинских пользователей”, – говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что с 2014 года спецслужбы РФ активно используют “ВКонтакте” для распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением, а также для сбора персональных данных и личной информации украинцев.

❗️Позиція #МКІП щодо загроз оновлення роботи мобільного додатку «ВКонтакте»Нещодавно в медіа з’явилися повідомлення,…

Posted by Міністерство культури та інформаційної політики України on Kolmapäev, 16. September 2020

13 сентября “ВКонтакте” заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении.

Доступ к этой соцсети вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали “Одноклассники”, сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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