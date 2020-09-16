 

“Зачем российские власти травят Навального, у которого уровень популярности меньше 2%”. Россия задала вопросы ЕС

16.09.2020, 20:50, Новости дня

Перед дебатами в Европейском парламенте по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 15 сентября, представительство РФ в Евросоюзе опубликовало девять вопросов к представителям Евросоюза.

В них РФ обратила внимание “на многочисленные несоответствия по данному делу”.

“В чем причина того, что российские власти травят Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенному в июле независимым негосударственным общественным опросом и социологической исследовательской организацией “Левада-центр”?” – отмечено в сообщении.

Несоответствием в представительстве считают нежелание правительства Германии предоставить России результаты токсикологического анализа, проведенного лабораторией вооруженных сил ФРГ.

“Почему объявляется, что химическое вещество нервно-паралитического действия военного класса группы “Новичок” было разработано Советским Союзом, а затем и Россией, при этом игнорируется тот факт, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой “Новичок”? Например, в США выдано более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ”, – подчеркнули в релизе.

В представительстве России также обратили внимание на то, что находящегося в коме Навального из аэропорта Берлина в клинику “Шарите” сопровождали полиция и агенты спецслужб.

“Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение строгого режима задолго до “открытия” “Новичка”? Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления”, – сказано в обращении.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”, говорилось в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта от 2 сентября.

Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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