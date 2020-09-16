 

Гудков: От экономических санкций ЕС против России не будет толку. Убийцы просто введут новые налоги. Что, в конце концов, Европе сделал Воронеж?

16.09.2020, 20:50, Новости дня

Россия задала Евросоюзу девять вопросов по отравлению Навального. Да, Россия – Евросоюзу, не наоборот. А могла бы и не девять, и не задавать, потому что суть одна: что ты мне сделаешь, ну что, а?! Слабо?

И вот тут начинается самое главное, потому что сделают, и неслабо. Европа введет санкции и не поморщится, потому что, во-первых, Путин достал, во-вторых, никто не хочет сам однажды выпить ядовитого чайку, а в-третьих, геополитическую конкуренцию никто не отменял.

А наша задача сейчас – сделать так, чтобы эти уже неизбежные санкции ударили не по стране, а по конкретным убийцам и их помощникам. Как раз удар по стране они легко переживут, другое дело – они сами.

Дорогая Европа, все просто. По тебе свободно ездит Пригожин. У тебя обделывают делишки Чайки. В тебе, на берегах прекрасного озера Комо, пахнет пометом (сразу из двух мест, кстати). А Великобритания дает подданство семьям топ-чиновников и пропагандистов.

И таких примеров еще много. Начни с этого. Навального пыталась убить не Россия, потому что он – это тоже Россия, а оккупировавшие нашу страну преступники. Бороться с ними, а не с Россией – наша общая выгода и задача.

Я понимаю, что Европе не хочется, но раз уж все равно введет санкции, то бить надо не по площадям, а точечно. Убийцы только этого и боятся. А экономические санкции – что от них толку, если те же убийцы в ответ просто введут новые налоги? Что, в конце концов, Европе сделал Воронеж?

И кстати: еще у нас есть политзаключенные. Их поддержка для Путина страшнее любых санкций. И об этом тоже нужно помнить.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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