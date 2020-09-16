О новой встрече лидеров стран “Нормандской четверки” говорить преждевременно – Песков

16.09.2020, 20:50, Новости дня

О проведении нового саммита в нормандском формате говорить пока рано. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Саммит может состояться только при условии выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече “Нормандской четверки” в Париже, сказал он.

Представитель Кремля особо отметил, что о новой встрече лидеров стран “Нормандской четверки” пока говорить преждевременно.

При этом он отметил, что констатировать, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе сдвинулся с мертвой точки, пока нельзя. Для этого нужно выполнить предыдущие договоренности.

На вопрос, может ли саммит состояться до конца года, Песков ответить затруднился.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран “Нормандской четверки”. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября во время визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Замглавы министерства иностранных дел России Андрей Руденко 15 сентября сказал, что пока оснований для проведения саммита лидеров стран “Нормандской четверки” нет. После этого заявления Украина потребовала от него объяснений.