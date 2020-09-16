Тихановская приняла приглашение в Европарламент

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16.09.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель Европарламента Давид Сассоли в среду пригласил Светлану Тихановскую в Европарламент. Сообщается, что она приняла приглашение.

«Сегодня я говорил со Светланой Тихановской о ситуации в Белоруссии, вызывающей глубокую озабоченность. Она приняла мое приглашение в Европарламент», – написал Сассоли в своем Twitter.

Ранее Тихановская заявила, что если действующий белорусский лидер Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. После она назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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