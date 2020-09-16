Сторонники Лукашенко вышли на митинг в центре Минска

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16.09.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко вышли на митинг в центре Минска в поддержку стабильности и безопасности в республике.

В мероприятии, которое сами участники охарактеризовали как «крестный ход», приняли участие порядка 200 человек. Около 19.00 они собрались на площади Независимости, одной из наиболее популярных площадок сбора у участников массовых акций в столице, после чего организованной колонной выдвинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы, передает РИА «Новости».

По пути участники шествия скандировали лозунги в поддержку Лукашенко, а также единства, стабильности и процветания своей страны. Время от времени кто-то в колонне начинал петь советские военные песни. В руках многие несли флаги Белоруссии, СССР, флаги с изображением георгиевской ленты. Некоторые также несли в руках цветы и православные иконы.

Ранее в Белоруссии заявили, что ущерб от несанкционированных протестных акций составляет почти 22 млн рублей.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.



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