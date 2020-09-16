Мнение: СВР о “народных протестах” и Тихановской

16.09.2020, 20:45, Разное

Глава СВР Нарышкин опубликовал заявление по Белоруссии, где заявил, что протесты против Лукашенко готовились еще до выборов на западные деньги и координировались из-за рубежа, а Хуанита Тихановская ныне плотно лежит под американцами.

Западный след прослеживается в событиях в Белоруссии, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Текст его заявления поступил в ТАСС от пресс-бюро СВР.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", – заявил глава СВР.

Нарышкин заявил, что США в 2019-2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии $20 млн.

"Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", – заявил Нарышкин.

Он подчеркнул, что на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам", – заявил Нарышкин.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится под плотной опекой США, заявил Нарышкин.

"США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров и будущих руководителей "демократической Белоруссии", – заявил он.

Он подчеркнул, что в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам "передачи власти". "Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", – отметил Нарышкин.

https://tass.ru/politika/9471673 – цинк

Это к вопросу о том, будет ли РФ вести диалог с белорусской прозападной оппозицией. Нет, не будет.

Ну и отношение к "народным протестам" достаточно ясно показано, если кто-то еще питал илллюзии на сей счет.

Можно также отметить, что позиция Службы Внешней Разведки находится в полном созвучии с основным контентом на Белорусском ТВ на тему протестов.