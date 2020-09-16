Мнение: Изуверские щипцы

16.09.2020, 20:40, Разное

На некоторых сайтах интернет-магазинов есть опции типа “хочу в подарок”.

Нужно выбрать товар и отправить ссылку кому-то, кто неосторожно назвался груздем.

Пусть заплатит.

А вот другая формулировка того же, еще более дикая: “намекнуть”.

Насколько лучше кинуть “любимому” фотку и написать: “Как мне нравится такое колечко…”

Это тоже щипцы, от этого тоже падает значимость, но это во много раз более простые щипцы, чем такие вот “намеки”.

От изуверских щипцов ваша значимость падает намного быстрей, чем от простых.

Она падает сразу и вместо симпатии возникает разочарование или даже презрение.

Так как основная аудитория блога все-таки рыбы, давайте учиться заменять изуверские и безобразные щипцы на простые.

Иначе вся “учеба” превращается в поиск все более и более вредных форм щипцов.

Вместо простых просьб вот такие вот “намеки”.

Вместо простых жалоб – долгие пытки кислыми щами.

Вместо простых обид – осада игнором.

Вместо простой ссоры – бегство в ночь в одной ночнушке.

Вместо простой сцены ревности – “взаимовежливая” месть.

Если никак не получается убрать щипцы (а это и не получится с открытой хлеборезкой), нужно хотя бы сделать их очень простыми и очень честными и настолько скромными, насколько выйдет.

Тогда есть шанс, что ваши щипцы будут почти безвредны.

Приводите примеры изуверских и сложных щипцов и их простые аналоги.

И расскажите, почему простые щипцы лучше изогнутых.