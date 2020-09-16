Le Monde – перед выборами Макрон хочет избавиться от репутации Бонапарта

16.09.2020, 20:35, Новости дня

Для многих левых президент Франции Эммануэль Макрон стал воплощением «единоличной власти, как у Бонапарта» — лидером, который не слишком слушает парламент и общественность и по большей части делает что хочет. По мнению обозревателя Le Monde Франсуазы Фрессоз, перед региональными и президентскими выборами Макрон уже начал избавляться от такой репутации, чтобы не отпугнуть левых и укрепить свой парламентский блок.



Reuters

Главные обвинения французских левых в адрес президента и основателя партии «Вперёд, Республика!» Эммануэля Макрона касаются того, как лидер страны осуществляет свои властные полномочия, пишет обозреватель Le Monde Франсуаза Фрессоз. В своей книге «Беспокойное время» (Un temps troublé) бывший премьер-министр Франции, социалист Лионель Жоспен описывает Макрона как президента «без политических обременений», который игнорировал парламент, отпугнул «социальных партнёров», представителей трудящихся и предпринимателей, поддерживал создание «фронды» среди депутатов на местах и своими действиями навлёк на себя народный гнев, который вылился в движение «жёлтых жилетов».

Такое представление о «единоличной власти, как у Бонапарта», помимо того что служит настоящей «страшилкой» для левых, также подтверждает мысль о том, что «макронизм» — лишь «вторичное явление», «переходный период» в истории. Таким было с 1974-го по 1981 год президентство Валери Жискара д’Эстена, так и не сумевшего «дойти до конца» размежевания между левыми и правыми.

Как отмечает Фрессоз, в попытке «сломать» такое представление о себе, которое блокирует у левых стремление примкнуть к президентскому движению, в последние месяцы Макрон много чего сделал. Прежде всего, президент сменил премьер-министра, чтобы создать менее жёсткий образ власти, которая до этого славилась тем, что не особо с кем-то координируется и любит «рубить с плеча».

Пользуясь периодом пандемии, который позволяет проще и быстрее перераспределять внушительные средства, Макрон восстановил диалог с «социальными партнёрами». Французский лидер наладил контакт и с депутатами на местах, не забывая при этом сохранять за собой централизованную власть. Сейчас президент занят решением самой сложной задачи — организацией парламентского большинства.

Автор статьи напоминает, что на последних муниципальных выборах партия Макрона «Вперёд, Республика!» потерпела сокрушительное поражение. Она не заполучила ни один крупный город, и это чётко говорит о проблемах молодого политического формирования: неспособности выработать программу, удержать влияние над союзниками и закрепиться на местах.

Другое свидетельство «экзистенциального кризиса» макронской партии — недавняя потеря парламентского большинства. В какой-то момент депутаты движения «Вперёд, Республика!» почувствовали слишком сильное давление от своего большого числа и слишком заметного влияния президента и задались вопросом, за что же они выступают, а такие настроения вряд ли могут позитивно отразиться на избирателях.

Также представлениям о разладе в президентском блоке способствует активное переманивание ушедших из «Республики» депутатов в союзную партию «Демократическое движение».

Именно поэтому сейчас Макрон и его команда тратят много сил на реорганизацию своего блока, вплоть до поиска нового названия, которое само по себе вызывает немало споров. Так, мелкие движения, близкие к блоку, в надежде, что их голоса будут учтены и будут иметь вес, настаивают на «коалиции». В то же время сторонники президента хотят именоваться «федерацией» или «общим домом», продолжая макронскую линию объединения левых и правых, провозглашённую в изначальной кампании 2017 года.

Пока, по словам Фрессоз, создание большой центристской президентской партии находится в зародыше, и это сложный процесс, в особенности перед региональными выборами 2021 года и президентскими — в 2022-м. На предстоящих выборах главы республики Макрон окажется в непростой ситуации: ему придётся позиционировать себя и как представителя своего движения, и как президента всех французов — полагаться на партию, но при этом не слишком себя с ней идентифицировать. В 1988 году Франсуа Миттеран сумел так сделать и обойти на выборах Жака Ширака.

«Для Эммануэля Макрона задача в 2022 году состоит не столько в реорганизации существующих структур, сколько в воссоздании в гражданском обществе динамики, царствовавшей в 2016 году при зарождении партии «Вперёд, Республика!» И дело это куда более сложное», — заключает автор.