Daily Mail – Трамп рассказал, как Джеймс Мэттис помешал ему «устранить» Асада

16.09.2020, 20:35, Новости дня

В интервью Fox & Friends Дональд Трамп признал, что в 2017 году он планировал ликвидировать сирийского президента Башара Асада, которого он назвал «нехорошим человеком». Однако, по словам главы Белого дома, от этой затеи его отговорил «сильно переоценённый» генерал Джеймс Мэттис, который в то время возглавлял Пентагон, пишет Daily Mail.



Reuters

В 2017 году Дональд Трамп планировал убить сирийского лидера Башара Асада, но его отговорил от этой затеи тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сам американский президент рассказал в телефонном интервью Fox & Friends, передаёт Daily Mail.

«Я бы предпочёл его (Асада. — ИноТВ) устранить. У меня всё было готово. Но Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоценённым генералом. И я позволил ему уйти», — заявил глава Белого дома.

Вместе с тем он признался, что не сожалеет о том, что не убил Асада. «Я бы в любом случае жил с этим», — признался Трамп, добавив, что президент Сирии — «определённо, нехороший человек».

Трамп пытался устранить Асада после применения химического вещества, предположительно зарина, в сирийском городе Хан-Шейхун, в результате чего погибли 86 человек, в том числе не менее 27 детей. Ответственность за атаку была возложена на официальный Дамаск, напоминает издание.

Впервые информация о том, что Трамп планировал покушение на сирийского президента, появилась в книге Боба Вудворда «Страх», опубликованной два года назад. В то время американский президент отрицал эти предположения. «Нет, это даже не рассматривалось и никогда бы не стало рассматриваться», — говорил он тогда.

Согласно книге Вудворда, главнокомандующий США вызвал Мэттиса, чтобы поручить ему ликвидацию Асада, и якобы заявлял: «Давай убьём его к чёртовой матери! Давай отправимся туда. Давай, чёрт возьми, убьём уйму их».

Если верить книге Вудворда, во время личной встречи с Трампом глава Пентагона согласился выполнить приказ. Но затем его помощники приготовили план «гораздо более сдержанного» ответа в виде ракетного удара по нескольким сирийским объектам, который и был осуществлён.

Во время разговора с ведущими Fox & Friends Трамп в очередной раз прошёлся по Мэттису, которого он назвал «ужасным генералом» и «плохим лидером». «Я избавился от ИГ* после его ухода. Я отлично поработал с ИГ, (уничтожил. — ИноТВ) халифат на 100 процентов», — похвастал президент.

Устранение Асада стало бы для США первым убийством мирового лидера в какой-либо форме. Впрочем, в марте 2003 года американские ВВС пытались уничтожить комплекс в Багдаде после ложного сообщения разведки о присутствии там Саддама Хусейна, считает Daily Mail.

Если бы американцам удалось ликвидировать сирийского лидера, то они серьёзно подпортили бы отношения с Москвой, которая считала и продолжает считать Асада своим ключевым союзником. В то же время это резко контрастировало бы с поведением администрации Обамы, подчёркивает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.