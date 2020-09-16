Под покровом капчи

16.09.2020, 20:20, Разное

Как ЦИК защитила выборы от электоральных аналитиков. Открытое письмо Шпилькина, Шульман и других исследователей.

ОТ РЕДАКЦИИ

В последние годы «Новая газета» публиковала анализ основных избирательных кампаний, основанный на статистическом анализе данных.

В этот раз такого анализа не будет. Вместо него мы публикуем текст открытого письма, которое известные российские электоральные аналитики, политологи и социологи направляют в адрес Центризбиркома. Из него вы можете узнать, почему статистическое изучение результатов выборов больше невозможно.

ЦИК сломала свой же инструмент, делавший анализ электоральных данных доступным широкому кругу ученых.

Еще в 2017 году Элла Памфилова утверждала, что выборы должны быть максимально прозрачными, ссылаясь на соответствующие установки президента. Теперь, судя по действиям ЦИК, прозрачность и открытость выборов больше не актуальны для российских властей.

Приглашаем ЦИК опубликовать свой ответ на страницах «Новой газеты».

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Уважаемая Элла Александровна!

База данных Центральной избирательной комиссии РФ о готовящихся, идущих и состоявшихся выборах, размещенная по адресу izbirkom.ru, до нынешнего года была примером полноты, аккуратности и открытости электоральных данных. Статистический анализ этой базы в ее всероссийской полноте давал серьезный вклад в развитие социальных наук в нашей стране.

В нынешнем году доступ к этой базе был радикально осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи — картинки, изображение с которой должен распознать и ввести живой пользователь. Такая мера имеет своей целью воспрепятствовать машинному доступу к данным и позволить просматривать лишь вручную единичные участки из десятков тысяч избиркомов по всей стране.

Профессиональное сообщество наблюдателей, политологов, социологов, журналистов, аналитиков, специализирующихся на изучении выборов, тем самым оказалось отсечено от полных данных по России, которые теперь невозможно получить. Чтобы осуществить анализ всероссийских данных,

нужно вручную ввести капчу порядка 100 000 раз, т.е., с учетом времени загрузки страницы, потратить около 30 млн секунд — почти год работы.

В итоге исправно работающий инструмент, созданный ЦИК за прошлые годы, превратился в неработающий.

База данных выборов предоставляет гражданам общественно значимую информацию, и намеренное затруднение доступа к ней мы расцениваем как демонстративное пренебрежение правами и законными интересами граждан. Введение ввода капчи при загрузке каждой новой страницы значительно затрудняет работу пользователей с сайтом, не реализуя при этом никаких полезных функций с точки зрения информационной безопасности. Такая мера, насколько нам известно, не имеет ни одного аналога в мировой практике и наносит репутации ЦИК и российских выборов непоправимый вред.

Для увеличения прозрачности избирательного процесса и для снижения нагрузки на серверы ЦИК было бы целесообразно, наоборот, максимально облегчить гражданам доступ к детализированным данным о выборах путем предоставления данных в виде машиночитаемых таблиц, как это практикуется во многих странах мира, от Польши и Финляндии до Испании и Бразилии, а также выкладывать в онлайне сканы протоколов избирательных комиссий. Не требующая затрат бюджетных средств ликвидация капчи при этом является первоочередной мерой, которая может и должна быть немедленно реализована.

С уважением,

Владимир Гельман, кандидат политических наук

Алексей Захаров, кандидат экономических наук

Андрей Заякин, кандидат физико-математических наук, редактор data-отдела «Новой газеты»

Александр Кынев, кандидат политических наук, член Экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК и Научно-экспертного совета при ЦИК до 2020 г.

Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения «Голос», член Научно-экспертного совета при ЦИК до 2020 г.

Станислав Рачинский, редактор портала «Справочник наблюдателя», член Экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК и Научно-экспертного совета при ЦИК до 2020 г.

Кирилл Рогов, кандидат филологических наук

Константин Сонин, кандидат физико-математических наук, профессор Чикагского университета

Сергей Шпилькин, независимый аналитик, член Научно-экспертного совета при ЦИК до 2020 г.

Екатерина Шульман, кандидат политических наук