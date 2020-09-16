Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

16.09.2020, 20:08, Новости дня

Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала в эссе для New York Magazine о происшествии в 2012 году, обвинив американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии.

По словам манекенщицы, инцидент произошел, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в Нью-Йорке у фотографа дома, передает РИА «Новости».

Ратаковски рассказала, что перед фотосессией мужчина угостил ее красным вином, которое 20-летняя Ратаковски согласилась выпить, «желая казаться старше и мудрее». Она добавила, что старалась понравиться Ледеру, так как для модели важно произвести хорошее впечатление на фотографа.

По ее словам, после съемки в нижнем белье мужчина предложил девушке продолжить обнаженной. После фотосессии, Ратаковски поняла, что после нескольких бокалов вина «очень, очень пьяна», добавила девушка.

Согласно ее воспоминаниям, Ледер стал расспрашивать девушку про ее парней, а большая часть разговора «прошла как в тумане».

«Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня», – говорится в статье.

По ее словам, он «был груб и причинил ей боль». Модель резко вырвала руку фотографа, после чего он встал и ушел на второй этаж. Ратаковски сообщила, что переночевала у него, а утром вернулась домой.

При этом представитель Ледера комментарии для Fox News назвал эссе модели «тактикой запугивания» и заявил, что Ледер «полностью отрицает» обвинения.

Напомним, в 2017 году Ратаковски услышала, как репортер New York Times назвал первую леди США Меланию Трамп «проституткой» и написала об этом в своем Twitter.