 

Лукашенко выдвинул условие переориентации грузопотоков с Прибалтики на Россию

16.09.2020, 20:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелоруссия готова переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если с российской стороны будут предложены не худшие условия, сообщил в среду президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности.

«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Санкт-Петербург. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», – передает БелТА его слова.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.



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