Samsung переходит на технологии 5 нм

16.09.2020, 20:05, Новости дня

Компания Samsung будет выпускать процессоры Snapdragon 875, созданные на основе технологий 5 нм. Это значит, что южнокорейский производитель может стать вскоре самым высокотехнологичным в мире компьютерной техники и мобильных гаджетов.

Как сообщает источник, производство упомянутых SoC Snapdragon 875 уже профинансировано заказчиком, в роли которого в данном случае выступает компания Qualcomm. Ранее, напомним, в сети появлялась информация о том, что этим производством может заняться компания TSMC.

За выполнение мега-заказа Samsung запросил один миллиард вон, что равняется 844 миллионам американских долларов. Презентация новых высокотехнологических процессоров ожидается уже к концу текущего года.