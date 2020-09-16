Кроссовер Toyota Wildlander обогнал по уровню продаж Kia Sportage

16.09.2020, 20:05, Новости дня

Новый японский кроссовер Toyota Wildlander сумел опередить по популярности и продажам ближайшего конкурента – Kia Sportage.

Лидер продаж впервые вышел в продажу в мае нынешнего года, тогда как за три месяца на китайском рынке продали свыше 41 тысячи машин. Что касается южнокорейского кроссовера, то он пришелся по вкусу лишь 34 тысячам клиентов. Напомним, японский паркетник выполнен на базе RAV4 и имеет индивидуальный стиль головной оптики, бамперов, решетки радиатора, а также более увеличенные габариты.

Известно также, что новинка получила расширенные опции, включая камеру кругового обзора, кнопочный запуск мотора, систему экстренного торможения, кожаные кресла. Под капотом модели установлен 2-литровый атмосферный двигатель с мощностью 171 л.с. Также покупателям доступна версия с 222-сильным гибридным агрегатом.