 

Кроссовер Toyota Wildlander обогнал по уровню продаж Kia Sportage

16.09.2020, 20:05, Новости дня

Новый японский кроссовер Toyota Wildlander сумел опередить по популярности и продажам ближайшего конкурента – Kia Sportage.

Лидер продаж впервые вышел в продажу в мае нынешнего года, тогда как за три месяца на китайском рынке продали свыше 41 тысячи машин. Что касается южнокорейского кроссовера, то он пришелся по вкусу лишь 34 тысячам клиентов. Напомним, японский паркетник выполнен на базе RAV4 и имеет индивидуальный стиль головной оптики, бамперов, решетки радиатора, а также более увеличенные габариты.

Известно также, что новинка получила расширенные опции, включая камеру кругового обзора, кнопочный запуск мотора, систему экстренного торможения, кожаные кресла. Под капотом модели установлен 2-литровый атмосферный двигатель с мощностью 171 л.с. Также покупателям доступна версия с 222-сильным гибридным агрегатом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / «Навёрстываем упущенное в гиперзвуке» — в Пентагоне рассказали о новой «супер-пупер» ракете Трампа

08.09 / В Крыму назвали условие визита миссии ООН для оценки ситуации с водой

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

01.07 / Названа причина смерти Виктора Проскурина

26.08 / Зеленский: Мечтаю, чтобы Днепропетровская область стала космическим мозгом и сердцем всей Европы

14.08 / Собянин заявил о росте некоронавирусной пневмонии в Москве

01.09 / В мире: У главной оппонентки Лукашенко появилась соперница

21.08 / Huawei все-таки будет получать обновления для ОС Android

06.08 / На арестованного в Беларуси политолога Шклярова давят в СИЗО

31.07 / В мире коронавирусом заразились 17,2 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска