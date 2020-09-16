Диджитал-кочевничество: шесть идеальных мест для удаленной работы

16.09.2020, 20:00, Разное

В текущих обстоятельствах, когда удаленная работа стала нормой для многих людей, цифровое кочевничество обрело новый смысл и привлекательность. Компания Booking.com проанализировала более 29 миллионов единиц размещения, представленных на сайте, а также 176 миллионов проверенных отзывов гостей, чтобы составить список из шести уникальных вариантов жилья для комфортной работы вне дома. От шале на берегу реки до виллы на побережье, эти уютные объекты размещения могут стать источником вдохновения для поиска импровизированного домашнего офиса вблизи родного города.

Вилла Rocky Hills Retreat, Австралия

Эту прекрасную виллу на побережье окружает тасманский лес площадью более 100 гектаров. Всего в пяти минутах ходьбы отсюда находится полностью оборудованная художественная студия, где гости могут заняться живописью или скульптурой, любуясь вдохновляющими видами на залив Грейт-Ойстер-Бей, остров Марайа и полуостров Фрейсине. Даже если вы не чувствуете в себе позыва к творчеству, это уединенное место с потрясающими пейзажами идеально подойдет, чтобы сменить обстановку и погрузиться в работу с новыми силами. Современный дизайн виллы, которую спроектировал знаменитый австралийский архитектор Крейг Роузвир, позволит вам забыть о всех прошлых неудобствах работы из дома, а ежедневный труд превратится в удовольствие – по крайней мере, на время проживания в этом объекте размещения. После напряженного рабочего дня и видеозвонков с коллегами постояльцы могут расслабиться в ванне на открытом воздухе, сделанной из древесины сосны Хьюон.

Мы ужинали при свечах, наслаждались уютом дровяной печи и отдыхали под луной в гидромассажной ванне на открытом воздухе, слушая музыку из беспроводных колонок, – Роджер, Великобритания.

Это место не описать словами, и даже фотографии не передают всего очарования. Его нужно увидеть своими глазами. Ванна на открытом воздухе из древесины сосны Хьюон оказалась для меня неожиданностью: из нее можно не вылезать весь день, любуясь видами побережья, окрестных угодий, местными животными и растениями. Отличное место, чтобы отвлечься и расслабиться! – Триша, Австралия.

Дом для отпуска El Tucan, Испания

Этот дом на острове Лансароте (Канарские острова) придется по вкусу работающей удаленно семье или компании друзей. Постояльцев ждет солнце круглый год, атмосфера умиротворения, а также много личного пространства. Родители могут проверять почту на террасе, пока дети плещутся в бассейне, а потом устроить сиесту и отдохнуть от графиков и расчетов. Чтобы познакомиться с островом и почувствовать себя местным, возьмите напрокат автомобиль и отправьтесь в курортный городок Коста-Тегисе в 11 км отсюда или в живописный Пуэрто-дель-Кармен в 23 км. Там вы сможете насладиться коктейлем после рабочего дня или прогуляться вдоль пляжа.

И место, и сам дом идеально подходят для семейного отдыха на Лансароте. Отсюда легко добраться до пляжей, вулканического национального парка… Бассейн, в котором можно охладиться и расслабиться, – отличное дополнение. Детям понравилось играть в настольный теннис, – Шан, Великобритания.

Вилла North Luxury, Греция

Как насчет того, чтобы провести следующий видеозвонок, нежась у частного бассейна на одном из самых роскошных островов в мире и любуясь пышными виноградниками? Эта шикарная вилла находится в деревеньке Пиргос на живописном острове Санторини. Благодаря расположению вдали от городской суеты постояльцы смогут насладиться полным уединением. Здание находится на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на знаменитый вулканический кратер. Гости, которым понадобится срочно доработать презентацию, оценят первоклассное обслуживание. Награда за труд? Бокал местного вина на закате и великолепные виды греческого острова станут отличной компенсацией за стресс.

Вилла North Luxury – невероятное место! Хозяин сам встречает гостей и следит за тем, чтобы все было в порядке. Виды из бассейна и гидромассажной ванны потрясающие: можно любоваться закатом, не вылезая из воды. Пешком легко дойти до очаровательного городка с отличными ресторанами. Завтрак доставляют на виллу каждое утро, и он великолепный. Столько вкусностей! Это был просто лучший отдых! – Джеймс, Италия.

Дом для отпуска Magnolia Streamside, США

Уединение в лесной хижине – известная практика среди маститых писателей, которые отправлялись в глушь, чтобы внести финальные штрихи в свои шедевры. Однако совсем не обязательно испытывать муки творчества, чтобы стремиться к покою и умиротворению среди деревьев: в этих коттеджах так просто отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на работе. Просторный дом для отпуска расположен в городке Канаденсис. Здесь, в самом сердце гор Поконо на востоке Пенсильвании, вы забудете о том, что всего в двух часах езды находится шумный Нью-Йорк с его огнями и небоскребами. Атмосфера умиротворения и уют лесных коттеджей настроят вас на продуктивную работу. Между онлайн-конференциями гости могут отправиться на прогулку по горным лесам или спуститься вниз по реке на каноэ.

Это потрясающие коттеджи! Слова и фотографии не передают всей красоты. Сюда нужно приехать и самому все посмотреть! Идеальное место для пар, семей, друзей – для всех, кто хочет отдохнуть на природе от стресса повседневной жизни, – Джейми, США.

Дом для отпуска Gaustatoppen Mountain, Норвегия

Этот комплекс апартаментов и коттеджей находится всего в трех часах езды к западу от Осло. Потрясающие дома расположены у подножия горы Гаустатоппен в южной части центральной Норвегии, где вы можете насладиться жизнью на природе, не пропуская важных дедлайнов. Обязательно поднимитесь на знаменитую местную вершину: отправляйтесь пешком или прокатитесь на фуникулере Gaustabanen, который проходит по туннелям внутри горы. Отсюда вы сможете полюбоваться искрящимися на солнце озерами и поросшими соснами холмами южной Норвегии. Если вы интересуетесь историей и культурой, не упустите возможность посетить город Рьюкан, расположенный всего в 20 минутах езды, где вы сможете узнать о роли этого региона во время Второй мировой войны. Сам город включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Апартаменты просто отличные, нам особенно понравились виды и тишина, – Кристиан, Норвегия.

Вилла Venity Nha Trang, Вьетнам

Поскольку в разных странах по всему миру границы постепенно открываются и путешествия в отдаленные уголки снова становятся безопасными, идея поработать удаленно на тропической вилле кажется весьма заманчивой. Этот роскошный объект размещения с видом на море находится в Нячанге, на юго-восточном побережье Вьетнама, всего в нескольких минутах езды от великолепного песчаного пляжа. И здесь есть все, что нужно для удаленной работы, включая бесплатный Wi-Fi и удобства для бизнес-путешественников. Отвлечь от дел могут только потрясающие виды, частный бассейн и домашний кинотеатр.

Фотографии нас не обманули. Более того, в реальности вилла выглядит еще лучше. Современная, стильная мебель, куча гаджетов… Архитектор потрудился на славу! В интерьере всех помещений используется дерево одной породы, и это впечатляет. На улице есть зона отдыха с частным бассейном и сауной, – Кристиан, Швейцария.