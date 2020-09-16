 

Мнение: Шокирующее заявление МИД Болгарии: «Они отравили не только Навального»

16.09.2020, 19:50, Разное

В разгар истории с Навальным Болгария решила не отставать от трендов и раскрыла подробности дела об отравлении пятилетней давности. Правда, вспомнили болгары о столь вопиющем случае только сейчас. Совпадение?

В Болгарии назвали «вторые имена» россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Емельяна Гебрева. По данным правоохранительных органов, мужчины использовали поддельные документы, поэтому долгое время было сложно определить их истинные имена.

В преступлении подозревают троих россиян: Георгия Горшкова, Сергея Павлова и Сергея Федотова. Изначально в базу Интерпола мужчин внесли под другими временами – Горшков называл себя Егором Гордиенко, Павлов – Сергеем Лютенко, а Федотов – Денисом Сергеевым. Стоит отметить, что местонахождение всех троих до сих пор не установлено.

Дело было так: весной 2015 года Емельян Гебрев, владелец местной оружейной компании Emco, и его сын были отравлены боевым отравляющим фосфорорганическим веществом, которое находится под запретом как химоружие. Оба выжили. В расследовании дела принимали участие Организация по запрету химического оружия (Она же – ОЗХО), все анализы были направлены в лабораторию в Финляндии, из которой впоследствии удивительным образом исчезли. В связи с этим дело пришлось остановить.

Интересно, что ещё в феврале МИД РФ ответил на заявление болгарских коллег, касаемо вышеупомянутых россиян: «Не знаем, не слышали, но готовы помочь в расследовании по мере своих возможностей». Но по какой-то причине «коллеги» вопрос всё же замяли…ровно до сегодняшнего дня.

Уже никого не удивляет, что на РФ оказывают огромное давление. Причина происходящего очевидна – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Последний, к слову, будет проходить через Болгарию по пути в Австрию. А дальше думайте сами.

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / На митинге в Хабаровске нашли визитку Яроша

12.08 / Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис рассказал о тяготах жизни в Лондоне

15.08 / Мнение: За что бьют очкастых интелей

25.07 / Политолог Евгений Сатановский рассказал о способе срыва планов США по уничтожению России

05.08 / Мнение: Российский след взрыва в Бейруте

21.07 / Мнение: Хабаровск встречает Дегтярева

12.09 / Кожа времени

15.08 / Что будет с Беларусью дальше? Продолжится ли насилие? Как отреагируют Россия и Запад?

14.09 / Мнение: Коленопреклонение

29.07 / Мнение: Тятя! Тятя! Наши сети притащили номера!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска