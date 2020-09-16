Японцы оценили шансы на передачу Курильских островов Токио

16.09.2020, 19:48, Новости дня

Журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на решение «вопроса» о принадлежности Курильских островов при новом премьер-министре Японии Есихидэ Суга. Автор счел, что новый глава кабинета министров не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.

По его мнению, при Абэ отношения между Москвой и Токио получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать «отката назад», так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление, передает РИА «Новости».

Кроме того, отмечается несколько причин, по которым спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время. Одной из них журналист назвал позицию России. Как он утверждает в статье, в Москве стремятся «сдерживать» Токио.

Другой важный момент, по мнению журналиста, это отношение к спору в РФ и Японии. К примеру, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в РФ же придерживаются иного мнения.

«Проблема «северных территорий» для нее выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений, а становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединенными Штатами», – говорится в статье.

Автор подчеркнул, что Курильские острова важны для безопасности России, и в случае их передачи Японии там появятся американские войска.

Также журналист отдельно выделил принятие поправок в Конституцию России.

«Все ясно свидетельствует о том, что РФ не собирается уступать Японии «северные территории», – отметил он.

Помимо прочего, автор статьи обратил внимание на то, что РФ привлекает китайские и южно-корейские инвестиции для развития островов, так как у Пекина и Сеула также есть территориальные споры с Токио. По мнению журналиста, это создаст проблемы для нацбезопасности Японии.

Автор статьи добавил, что еще одной проблемой для Токио является стремительное старение населения и демографический кризис.

«Вопросы восполнения человеческого потенциала становятся для Японии все более острыми», – отмечается в материале.

Как подсчитал автор, все это говорит о скором «откате назад» в российско-японских отношениях, что отдалит решение территориального спора.

Отмечается, что читатели портала согласились с выводами журналиста.

Так, один из пользователей отметил, что «продвижения вперед в японско-российских отношениях при новой власти ожидать не стоит» призвал «не поддаваться на хитрости России» и вести «твердую линию в отношении Москвы».

Он подчеркнул, что в случае передачи островов Японии придется «куда-то деть» их жителей.

Другой пользователь добавил, что «политиканы, которые ничего не смогли сделать с островами в течение десятков лет, включая и Абэ, во всем виноваты, а острова уже не вернуть».

Некоторые пользователи Сети при этом заявили, что «единственный шанс вернуть острова у Японии был во время развала Советского Союза, однако японские бездарные политики его проморгали».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Москва и Токио долгое время ведут переговоры по вопросу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга был утвержден на посту премьер-министра страны. Новое правительство Японии во главе с Сугой намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.