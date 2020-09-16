 

СК не нашел криминала в смерти Марцинкевича

16.09.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО-3 Челябинска носит криминальный характер, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.

Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Турция собралась разрешить испытания вакцины «Спутник V»

12.07 / Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

25.06 / Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

21.07 / Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

11.07 / В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

19.07 / “Отомстили, отправив в нокаут”. В Днепре нашли мужчину, который избил женщину в маршрутке

05.07 / Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 “Дон”

29.06 / Лавров сообщил о 20 тыс. желающих вернуться домой россиянах

01.07 / Небензя: Россия не позволит США использовать Совет Безопасности ООН для давления на Иран

30.07 / Петербургский полицейский спас утопающую любительницу селфи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска