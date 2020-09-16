СК не нашел криминала в смерти Марцинкевича
16.09.2020, 19:48, Новости дня
Следственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО-3 Челябинска носит криминальный характер, сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, источники в СМИ сообщали, что в челябинском СИЗО умер неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак.
Смерть подтверждали в региональном управлении ФСИН. Позднее региональный СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.
В своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.
Позже отец Марцинкевича попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль.
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