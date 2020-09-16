Генсек ООН заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса

16.09.2020, 19:48, Новости дня

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля и является угрозой номер один глобальной безопасности в современном мире, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Пандемия COVID-19 – это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», – цитирует РИА «Новости» генсека ООН.

Он отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в 1 млн потерянных из-за коронавируса жизней.

«Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус – это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», – сообщил Гутерреш.

Вакцина от COVID-19 сама по себе не устранит кризис, вызванный пандемией, добавил генсек.

Он отметил, что многие возлагают надежды на вакцину, однако, по словам генсека, от пандемии нет панацеи.

«Одна вакцина не может разрешить этот кризис. Уж точно, не в ближайшем будущем», – сказал Гутерреш.

Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в лечении, и обеспечить жизненно важное лечение для борьбы с распространением инфекции, для спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев.

«Но… вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем – вакцина для людей», – сообщил генсек.

Кроме того, он призвал бороться с дезинформацией относительно вакцины от коронавируса.

«С распространением вируса мы также наблюдаем распространение дезинформации о будущей вакцине. Это подпитывает нерешительность (в настроениях – прим. ВЗГЛЯД) в отношении вакцины и разжигает дикие теории заговора. Недоверие к вакцинам растет во всем мире», – сказал Гутерреш.

Он отметил сообщения, что многие люди в ряде стран говорят о своем нежелании или даже отказе от вакцины против COVID-19.

«Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертельную дезинформацию», – подчеркнул генсек.

Во вторник врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, человечество ждут более опасные инфекции.

Ранее Гутерреш заявлял, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.