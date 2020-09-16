Ученые выявили указывающие на проблемы с сердцем неожиданные симптомы

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16.09.2020, 19:45, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения различных факторов симптоматики, сопровождающих пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы. В результате исследователями было обнаружено наличие у больных таких неожиданных симптомов, как хронический зуд и проблемы со сном.
В процессе научной работы учеными, представляющими Университет Джона Хопкинса (США), были проанализированы выбранные случайным образом медицинские карты более 5,5 тысяч пациентов. Также участники исследования прошли медицинский осмотр, сдали ряд анализов и заполнили опросники, касающиеся динамики состояния их здоровья. В итоге выяснилось, что часть больных, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, периодически испытывали проблемы со сном, а у многих из них проявлялся хронический кожный зуд. Более того, анализы упомянутых пациентов продемонстрировали наличие высокого уровня С-реактивного белка (СРБ) в крови, вырабатываемого печенью и выделяемого в случае присутствия в организме воспалительного процесса. Примечательно, что проверка именно этого компонента традиционно используется в качестве биомаркера наличия сердечно-сосудистых заболеваний при условии соответствия норме других маркеров, например, уровня холестерина.

“Уровень СРБ был на 52,8% выше среди пациентов с хроническим зудом и проблемами со сном. Это говорит о том, что наряду со снижением качества жизни, вызванным хроническим зудом, эти пациенты также могут иметь повышенный риск появления проблем с сердцем и сосудами”, – сделали заключение специалисты. Об этом пишет Journal of American Academy of Dermatology.



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