 

“Юные гольфисты”: Жена Игоря Николаева впечатлила подписчиков стройной фигурой

16.09.2020, 19:45, Разное

Известная певица Юлия Проскурякова, являющаяся супругой композитора Игоря Николаева, разместила на своей странице фотоснимок, демонстрирующий один из эпизодов её отдыха в латвийской Юрмале. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.
В настоящее время Юлия Проскурякова вместе с Игорем Николаевым и дочерью Вероникой отдыхают в приморской Юрмале, в которой у знаменитостей имеется собственный дом. Теплые сентябрьские дни семья проводит на свежем воздухе, отдавая предпочтение активным играм в компании друзей. В частности, опубликованный в микроблоге фотоснимок запечатлел момент игры в гольф, при этом красавица находится в окружении своих партнеров по спортивной забаве. На фото Проскурякова позирует в наряде, состоящем из белой футболки, розовой рубашки, соломенной шляпы, а также джинсовых шорт, открывающих взору зрителя её стройные ноги. “Юные гольфисты”, – таким слоганом сопроводила снимок звезда.

Публикация произвела на подписчиков очень приятное впечатление, вызвав у многих из них неподдельный восторг. Особого внимания удостоилась стройная фигура Юлии Проскуряковой. Так, поклонники, отмечая её эффектность, отметили важность того, что красивое тело певицы является абсолютно натуральным.



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