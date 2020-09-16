“Доездились”: Екатерина Андреева утопила в реке собственный квадроцикл

16.09.2020, 19:45, Разное

Популярная ведущая Екатерина Андреева разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий её приключения на квадроцикле во время отдыха. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.

Опубликованный телезвездой двухминутный ролик является коротким видеоотчетом о приключениях, которые недавно произошли с ней в период путешествия по горным местностям. Видео Екатерина Андреева сопроводила аннотацией, повествующей о произошедшем инциденте. Во время поездки на квадроцикле красавице на дороге встретилась косуля и, чтобы не травмировать животное, ведущей пришлось резко свернуть в сторону, в результате транспорт оказался в горной реке. В итоге супруг, сопровождавший Андрееву, все же смог спасти квадроцикл, вытащив его на буксире, однако часть его одежды унесло бурным потоком и, как предполагает знаменитость, досталась “лесным жителям”. Неспособный к самостоятельному передвижению агрегат пришлось оставить на дороге дожидаться эвакуатор, а супруги продолжили свое путешествие дальше. “Доездились”, – иронично резюмировала звезда, анонсировав продолжение повествований в дальнейших постах.

Фолловеры по достоинству оценили интересный видеоролик, отметив мужество и самоотверженность хозяйки аккаунта. Некоторые поклонники заявили, что кадры видео подняли им настроение, а кое-кто даже пожелал составить любимице компанию в дальнейшем путешествии. За день видеопубликацию просмотрели более 120 тысяч подписчиков.