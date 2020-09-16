 

“Доездились”: Екатерина Андреева утопила в реке собственный квадроцикл

16.09.2020, 19:45, Разное

Популярная ведущая Екатерина Андреева разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий её приключения на квадроцикле во время отдыха. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.
Опубликованный телезвездой двухминутный ролик является коротким видеоотчетом о приключениях, которые недавно произошли с ней в период путешествия по горным местностям. Видео Екатерина Андреева сопроводила аннотацией, повествующей о произошедшем инциденте. Во время поездки на квадроцикле красавице на дороге встретилась косуля и, чтобы не травмировать животное, ведущей пришлось резко свернуть в сторону, в результате транспорт оказался в горной реке. В итоге супруг, сопровождавший Андрееву, все же смог спасти квадроцикл, вытащив его на буксире, однако часть его одежды унесло бурным потоком и, как предполагает знаменитость, досталась “лесным жителям”. Неспособный к самостоятельному передвижению агрегат пришлось оставить на дороге дожидаться эвакуатор, а супруги продолжили свое путешествие дальше. “Доездились”, – иронично резюмировала звезда, анонсировав продолжение повествований в дальнейших постах.

Фолловеры по достоинству оценили интересный видеоролик, отметив мужество и самоотверженность хозяйки аккаунта. Некоторые поклонники заявили, что кадры видео подняли им настроение, а кое-кто даже пожелал составить любимице компанию в дальнейшем путешествии. За день видеопубликацию просмотрели более 120 тысяч подписчиков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Семь раз отмерь: ликбез по гландам

03.08 / В Тульской области мужчина 4 месяца прятал на кухне труп убитого приятеля

05.08 / Мнение: Российский след взрыва в Бейруте

02.07 / Мнение: Коротко о разном. 02.07.2020

16.07 / В Москве за взятку в 1,5 млн рублей задержали начальника отдела по борьбе с наркотиками в интернете

30.06 / Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 4

01.08 / Мнение: Когда проснется Россия?

17.03 / Мнение: Д-С-границы и типы имиджа

11.08 / Боролись полтора месяца: в Подмосковье спасли женщину с пораженными на 95% легкими

19.07 / Личное: Не пора ли вам домой?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска