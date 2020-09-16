Мнение: Раскрыто содержимое папки Ефремова

16.09.2020, 19:40, Разное

Все гадали, что же там такое дядя Миша Ефремов с собой в папке принёс на оглашение приговора суда. Его сестра поделилась «откровениями» с журналистами.

“Обратила внимание, что, когда Миша пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой синенький. Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное”, – рассказала она.

Ну святой человек! Интересно, кто писал сценарий – защита или сам величайший актёр всех времён и народов? План провалился, суд не прослезился.

Достала эта мерзкая показуха и неубедительная актерская игра Ефремова. Что его наигранные «признания» в первые дни после аварии, что последующие действия защиты актёра и попытки давить на жалость – все это не вызывает ничего, кроме отвращения.

Ты человека убил! Какая нахрен пьеса в синенькой папочке.