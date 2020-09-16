 

В Норвегии запретили называть Брейвика террористом

16.09.2020, 19:37, Разное

В Норвегии официально запрещено называть Андреса Брейвика террористом. Такое решение вынес Верховный суд страны после апелляции националиста.

Суд запретил называть Брейвика террористом как СМИ, так и физическим лицам. В случае неповиновения нарушителей могут ожидать санкции в виде денежных штрафов, а при системности нарушения закона даже тюремные сроки.

Из решения суда следует, что «каждый, согласно Конституции Норвегии, имеет право на свои политические взгляды». В качестве аргумента судьи апеллировали к тому, что до 2011 года Брейвик ни разу не совершал терактов, а значит, называть его террористом в отсутствие системности правонарушения безосновательно.

«Мы же не называем алкоголиком человека, который пару раз в жизни перебрал спиртного», — подытожил главный судья Верховного суда Тор Шей.

Также суд установил, что Брейвик успешно прошёл испытательный срок в тюрьме, но поскольку наказан пожизненным заключением, то не может надеяться на освобождение. Из-за этого действует ограничение на выезд за границу не более чем на 7 дней подряд и не более 28 дней в месяц в сумме. Ожидается, что положенные ему поездки за границу, Брейвик использует для сдачи сессии в Католическом университете Ватикана и выступления на семинаре партии NDP.

Напомним, ИА «Панорама» уже писало о намерении Брейвика стать католическим священником. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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