Белый дом поздравил Есихидэ Сугу с избранием премьер-министром Японии

16.09.2020, 19:35, Новости дня

Белый дом поздравил лидера Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра.

«Президент Дональд Дж. Трамп готов продолжать реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую он разработали вместе с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, в том числе путем дальнейшего укрепления альянса США и Японии и продвижения наших общих целей, – говорится в заявлении Белого дома. – Отношения между США и Японией никогда не были крепче, и президент Трамп надеется на сотрудничество с премьер-министром Сугой, чтобы сделать их еще прочнее».

Суга, выступая на первой пресс-конференции после принятия присяги, заявил, что будет проводить политику по укреплению союза Токио и Вашингтона, надеясь при этом установить стабильные отношения с Китаем и Россией.

Суга был избран премьер-министром в среду, став первым новым лидером Японии почти за восемь лет.

Суга, занимавший пост главного секретаря кабинета при уходящем в отставку премьере Синдзо Абэ, был избран на должность нижней палатой парламента, где его правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство.

Абэ подал в отставку в конце августа, сославшись на состояние здоровья. Он занимал свой пост дольше, чем любой другой премьер-министр в истории Японии.