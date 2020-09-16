 

Правительство США начнет распределять вакцину от COVID-19, как только она будет одобрена

16.09.2020, 19:35, Новости дня

Правительство США в среду заявило, что начнет распределение вакцины против COVID-19 в течение одного дня с момента получения разрешения регулирующих органов. Ожидается, что ограниченное количество доз вакцины будет доступно к концу года.

Представители Министерства здравоохранения и Министерства обороны в среду побеседовали с журналистами, а затем опубликовали документы о планах распространения, которые будут направлены властям штатов и муниципалитетов.

Федеральное правительство будет распределять вакцины между штатами на основании численности уязвимых групп населения, которые Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вакцинировать в первую очередь. Ожидается, что в их число войдут и медицинские работники.

В опубликованном документе говорится, что «ограниченное количество доз вакцины против COVID-19 может быть доступно к началу ноября 2020 года, если к тому времени вакцина будет одобрена или лицензирована FDA, но в 2021 году количество имеющихся доз может существенно увеличиться».

Официальные лица также заявили, что работают над тем, чтобы пациентам не пришлось платить за вакцину.



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