Версия Тарзана: «Я — мужик, Б-г тебя покарает»! – Личное мнение
16.09.2020, 19:34, Разное
50-летний стриптизёр Сергей Глушко, имевший ранее право уткнуться носом в подсолнухи 47-летней Наталии Владимировны Порывай (Королёвой), сделал официальное заявление.
Ну, как заявление? Очень эмоционально выдал свою версию произошедшего прелюбодеяния:
https://t.me/lenamiro/7134
Видео: Телеграм
В двух словах, Сергей Витальевич обвинил:
1) себя — в измене под воздействием веществ и того, что он, мол, мужик.
2) двух 20-летних девок, которые одурманили, вскружили голову и обчистили семейное ложе.
Отвечать, как считает предпенсионер Сергей Витальевич, будет он — перед женой и Б-гом, и сами девки — перед законом «по самые помидоры».
К чести Тарзана следует признать тот факт, что он не стал отрицать сам факт измены. Молодец, чо.
Пересмотрев видео два раза, я поняла, что меня напрягло — Сергея Витальевича просто трясёт.
От негодования? Не думаю. Мне показалось, что это — страх.
«Ногтя моей жены не стоите», — кричит Тарзан девкам. Заманили прелестями, сволочи, как вы жить дальше будете с этим?
А чего так нервничаешь, Серёж? Судя по всему, стриптизёр боится реакции своей жены.
И действительно, чего ему ещё бояться?
Закон Сергей не нарушил. В глазах коллег — не сделал ничего необычного. Да и жена — Наташа ведь тоже в этой клоаке всю жизнь крутится, но всё было тихо-гладко.
Как мне кажется, скандал в семье разгорелся не из-за самого факта измены, а из-за огласки. Разве может Подсолнух хоть рогатым?
Наталия Владимировна так усердно фотошопит себя в соцсетях, всю долгую жизнь эксплуатирует сексапил, что измена ей — это провал.
Хуже, чем вчерашний провал корпорации Apple, которая не выпустила айфон.
Акелла промахнулся. Тарзан изменил. Наталия Владимировна более не может оставаться в глазах аудитории желанной женщиной.
Что делать с тем, кто тебе всё испортил? На горизонте Тарзана замаячил развод.
Отсюда этот страх Сергея в ролике. Признание в любви жене, поток брани на своих любовниц.
А вы что думаете о выступлении Тарзана? Устраивает вас его версия произошедшего или ему не верите? Простили бы его на месте бабы Наташи?
Источник: Лена Миро
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