 

Версия Тарзана: «Я — мужик, Б-г тебя покарает»! – Личное мнение

16.09.2020, 19:34, Разное

50-летний стриптизёр Сергей Глушко, имевший ранее право уткнуться носом в подсолнухи 47-летней Наталии Владимировны Порывай (Королёвой), сделал официальное заявление.

Ну, как заявление? Очень эмоционально выдал свою версию произошедшего прелюбодеяния:

https://t.me/lenamiro/7134
Видео: Телеграм

В двух словах, Сергей Витальевич обвинил:

1) себя — в измене под воздействием веществ и того, что он, мол, мужик.
2) двух 20-летних девок, которые одурманили, вскружили голову и обчистили семейное ложе.

Отвечать, как считает предпенсионер Сергей Витальевич, будет он — перед женой и Б-гом, и сами девки — перед законом «по самые помидоры».

К чести Тарзана следует признать тот факт, что он не стал отрицать сам факт измены. Молодец, чо.

Пересмотрев видео два раза, я поняла, что меня напрягло — Сергея Витальевича просто трясёт.

От негодования? Не думаю. Мне показалось, что это — страх.

«Ногтя моей жены не стоите», — кричит Тарзан девкам. Заманили прелестями, сволочи, как вы жить дальше будете с этим?

А чего так нервничаешь, Серёж? Судя по всему, стриптизёр боится реакции своей жены.

И действительно, чего ему ещё бояться?

Закон Сергей не нарушил. В глазах коллег — не сделал ничего необычного. Да и жена — Наташа ведь тоже в этой клоаке всю жизнь крутится, но всё было тихо-гладко.

Как мне кажется, скандал в семье разгорелся не из-за самого факта измены, а из-за огласки. Разве может Подсолнух хоть рогатым?

Наталия Владимировна так усердно фотошопит себя в соцсетях, всю долгую жизнь эксплуатирует сексапил, что измена ей — это провал.

Хуже, чем вчерашний провал корпорации Apple, которая не выпустила айфон.

Акелла промахнулся. Тарзан изменил. Наталия Владимировна более не может оставаться в глазах аудитории желанной женщиной.

Что делать с тем, кто тебе всё испортил? На горизонте Тарзана замаячил развод.

Отсюда этот страх Сергея в ролике. Признание в любви жене, поток брани на своих любовниц.

А вы что думаете о выступлении Тарзана? Устраивает вас его версия произошедшего или ему не верите? Простили бы его на месте бабы Наташи?

Источник: Лена Миро



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