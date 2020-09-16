Альтернативы обычным сигаретам: помощь бросающим или победное шествие никотина?

16.09.2020, 19:30, Разное



3

минуты

Поможет ли электронная сигарета отказаться от никотина?

Почему «да»?

Мнения исследователей и официальные позиции разных стран о вейпинге как средстве отказа от курения расходятся. Национальная система здравоохранения Британии (NHS) считает, что электронные сигареты помогают. Она рекомендует попробовать их в качестве «противоядия» от обычного курения и даже рассказывает про различные типы испаряющих устройств.

NHS апеллирует к исследованию 2019 года. Согласно его результатам, вейпы в сочетании с психологической поддержкой помогают бросить курить в два раза эффективнее, чем никотинзаместительная терапия (пластыри, жевательные резинки).

Но перед этим нужно испробовать все остальное

Американские ученые в комментарии к этому исследованию указали, что к вейпингу стоит прибегать только тем, кому не помогли средства против курения, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA): заместительная и медикаментозная терапия. Один из их доводов состоит в том, что дети могут смотреть на родителей с электронными сигаретами и усваивать вредную привычку.

Почему «нет»?

В упомянутом британском исследовании авторы указывают, что «довольно большое» количество участников не отказалось от вейпинга после того, как перестали курить сигареты (через месяц более половины вейпили ежедневно). Более старые исследования показывают, что попытка прекратить вейпить часто становится причиной рецидива курения.

В США имеющиеся доказательство эффективности вейпов названы недостаточными в отчете главы системы здравоохранения.

Новый анализ

Две новые работы исследователей из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего свидетельствуют, что в долгосрочной перспективе вейпинг – плохое средство. Авторы проанализировали данные крупного длительного исследования PATH, которое началось на стыке 2013 и 2014 годов и включало более 45 тысяч участников.

В первой работе, которая опубликована в PLOS ONE, ученые фокусировались на группе участников, пытавшихся бросили курить (2770 человек). Четверть из них использовала с этой целью электронные сигареты. Продержаться без обычного курения больше одного года смогли почти 10%, но этот показатель не был лучше достижений участников, которые обращались к другим методам.

Многие «не спрыгивают» с вейпов

Второй анализ был размещен в American Journal of Epidemiology. Он также показал, что вейпинг не эффективнее других способов бросить курить. Важным выводом стало то, что через год большая доля тех, кто заменил курение использованием электронных сигарет, не смогли избавиться от никотиновой зависимости и через год. Примерно две трети из них продолжали вейпить.

Изделия из нагреваемого табака – новая надежда?

Помогают ли они бросить курить?

В настоящее время существует подобие консенсуса по вопросу об изделиях из нагреваемого табака как средстве против курения. Все сходятся на том, что сегодня нет достаточного количества научных данных, чтобы делать выводы. Так, например, считают Всемирная организация здравоохранения и американские Центры контроля и предупреждения болезней (CDC).

К ним привыкают

Изделия из нагреваемого табака производят меньше вредных веществ, чем обычные сигареты. Насколько безопаснее они для здоровья, сегодня сложно судить, потому что не было возможности провести длительные исследования. Но в них содержится весомое количество никотина – компонента, который отвечает за привыкание к сигаретам. Даже производители этих изделий готовы согласиться: они вызывают привыкание.

Безопасная замена или приобщение к курению?

Если изделия из нагреваемого табака действительно окажутся безопаснее обычных сигарет, они могли бы стать более безопасной альтернативой для тех, кто не в состоянии бросить курить. В то же время, эти устройства могут поспособствовать развитию никотиновой зависимости у тех, кто не курил ранее.

Обзор исследований, опубликованный в 2018 году, показал, что использование нагреваемого табака – скорее «входная дверь» в курение, чем «выход». Согласно данным, 10-45% пользователей этих продуктов были ранее некурящими, у 20% они привели к началу обычного курения, 10% перешли на них со стандартных сигарет. 69% остаются «двойными пользователями», то есть, в настоящее время курильщики не склонны полностью отказываться от обычных сигарет в пользу систем нагревания.

Исследование, проведенное в Италии, также показало, что нагревание – в настоящее время скорее путь к зависимости: некурящими были 45% людей, пробовавших IQOS, и 51% тех, кто интересовался этим продуктом.

Выводы

В будущем представления об альтернативном табаке могут измениться. Они будут зависеть от множества факторов, включая, например, маркетинг табачных компаний и эффективность антитабачных компаний. Кроме того, со временем появятся данные, которые позволят судить о долгосрочном влиянии электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака на здоровье людей.

В настоящее время мы знаем наверняка, что альтернативы обычному курению небезопасны и что некурящим не следует начинать использовать их. Тем, кто курит, нужно проконсультироваться со специалистом и воспользоваться для отказа от курения теми методами, которые считаются наиболее эффективными.