 

Мнение: Кто убил Тесака?

16.09.2020, 19:15, Разное

Каким бы отвратительным персонажем не был при жизни Максим Марцинкевич, но его смерть должна стать основанием для возбуждений уголовного дела и привлечения к ответственности виновных. Как минимум за доведение до самоубийства.

ФСИН уже заявил, что начаты служебная и доследственная проверки обстоятельств суицида арестанта, который должен был освободиться в 2021 году.

Со слов адвоката Иван Северовича уже известно, что Марцинкевич оказался в одиночной камере СИЗО в Челябинске, потому что его этапировали в Москву: «Он написал явку с повинной якобы за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет».

Думаю, что не собирался Тесак самоубиваться. И подозреваю, что в Челябинске ему помогли. Если и не убили, то, как минимум, подвели под решение уйти из жизни…

На снимке: Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак при жизни. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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