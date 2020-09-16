Мнение: Встреча со мной завтра

16.09.2020, 19:10, Разное

В четверг, в 19.00 я буду выступать в образовательном центре Московского Музея современного искусства (здание в Ермолаевском переулке, 17, зал Лектория, 5-й этаж).

Вход бесплатный, по регистрации.

Это будет не стандартное мероприятия, а умнейшее.

Беседовать со мной будет Валерия Рыженкова – MA in Philosophy, аспирантка философского факультета МГУ, научный сотрудник образовательного отдела MMOMA.

Среди присланных вопросов (сижу, читаю, готовлюсь, боюсь), например, вот такой: "Как Вы считаете, может ли быть впоследствии, скажем через 100 лет, Ваша книга трактована как памятник культурных норм современности, наподобие как «Даунхаус» в 90-е и произведения Мамлеева и Пелевина, только в контексте новой ветви академических исследований? И могут ли эти исследования стать полноценными studies в постсоветском университете, показав всю мощь дискурса, который по словам из одного негативного отзыва – книга как будто бы для «неграмотных подростков из рабочих кварталов» (с чем лично я не согласна), в будущем сможет оказаться документом эпохи?"

Так что если вам любопытно попасть на интеллектуальное профессиональное препарирование, то это как раз тот шанс.